UNAM sale del top de las 100 mejores universidades del mundo; conserva su lugar en AL

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) salió de las 100 mejores universidades del mundo durante este 2022.

Durante el año 2021, la UNAM se posicionó en el lugar 100. Esta es la primera vez, desde 2016, que la máxima casa de estudios de México cae en el ranking, pues había mantenido cinco años consecutivos escalando posiciones.

