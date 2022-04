Nuevas imágenes de Doctor Strange 2 revela el regreso de dos personajes al UCM

MADRID, 6 de abril (EuropaPress).- Los fans de Marvel han podido ver un nuevo tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, cinta dirigida por Sam Raimi que llegará a los cines el próximo 6 de mayo. El breve clip ha adelantado el regreso de dos personajes que ya aparecieron anteriormente en WandaVision, serie de Disney+.

“He estado teniendo el mismo sueño”, dice Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en el spot, que ha sido compartido por el usuario Doc Ock en YouTube. “Cada mañana he tenido la misma pesadilla”, afirma Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). La superheroína aparece entonces acercándose a sus dos hijos, Tommy y Billy. “El destino del multiverso depende de nosotros”, dice después el protagonista. Wanda menciona en el clip que tiene pesadillas, por lo que no se sabe si su reencuentro con Tommy y Billy será real o parte de un sueño.

Anteriormente Somerset Live dio pistas sobre la posible participación de los niños en la película. “Marvel Studios está filmando escenas de su última película, Doctor Strange en el multiverso de la locura, en Somerset. Fuentes locales han tomado imágenes del set, de dos millones de libras, en una granja del condado. Hay dos actores gemelos en la escena que son el foco principal de lo que están filmando”, reveló la publicación.

#SamRaimi has addressed if #ScarletWitch is more powerful than #DoctorStrange in the #MCU.

"There could be a Wanda out there who is more powerful than our Wanda… because of these altered versions, it's all a mixed bag of possibilities…"#Marvel #KeensReview #MarvelStudios pic.twitter.com/OX2WdlRRWT

— Keen's Review. (@KeensReview) April 6, 2022