En EU suben tono por grupo México-Rusia y piden quitar visa hasta a un fallecido

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Los reclamos por la instalación del Grupo de Amistad entre México y la Federación de Rusia, ocurrida el pasado 23 de marzo en la Cámara de Diputados en medio de la invasión rusa a Ucrania, han escalado luego de que el congresista demócrata Vicente González pidiera al Secretario de Estado estadounidense Antony John Blinken quitar la visa a 25 legisladores que, según él, asistieron a este evento, pero entre quienes se encuentran, en realidad, 15 personas ajenas a este acto, una de ellas incluso fallecida.

Este martes, el congresista demócrata compartió en sus redes sociales una carta para pedir al Gobierno de EU sanciones contra los diputados presentes en la instalación de este grupo y enlistó los nombres de 25 personas, de las cuales 14 son actualmente diputados federales, aunque de ellos sólo 10 estuvieron presentes en este evento legislativo, presidido por el líder máximo del PT y aliado del Gobierno federal​​, el Diputado Alberto Anaya Gutiérrez y al que acudió el Embajador ruso Víktor Koronelli.

Las otras 11 personas a las que Vicente González ha pedido retirar su visa son 10 exlegisladores, la mayoría de ellos del PT, y el exdiputado fallecido Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zavalza, a quien el pleno de San Lázaro rindió un minuto de silencio el pasado 18 de febrero.

Members of the Mexican Congress participating in the “Mexico-Russia Friendship Committee” should not be allowed to enter, travel, or invest in the US.

I urge @SecBlinken & @SecMayorkas to revoke their visas and any foreign official that does not condemn Russian aggression. pic.twitter.com/USscy50KOl

— Rep. Vicente Gonzalez (@RepGonzalez) April 5, 2022