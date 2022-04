Exfuncionarios presionan a Texas para declarar “invasión” en frontera con México

Por Acacia Coronado y Paul J. Weber

SAN ANTONIO, 6 de abril (AP).— Exfuncionarios del Gobierno de Donald Trump están presionando al Gobernador de Texas, Greg Abbott, a que declare que hay una “invasión” en la frontera con México y le dé poderes a la Guardia Nacional y a la Policía estatal para impedir el paso de migrantes, una autoridad que en Estados Unidos corresponde al Gobierno federal.

El concepto es jurídicamente cuestionable, casi sin precedentes y seguramente enfrentaría impugnaciones judiciales con rapidez, de acuerdo con algunos expertos constitucionales.

Mientras tanto, el Gobernador republicano se disponía a anunciar en las próximas horas “medidas sin precedentes” para desalentar a los migrantes que lleguen a Texas. Lo anterior es en respuesta al anuncio del Gobierno federal la semana pasada de que pondrá fin al uso de una ley de salud pública que ha limitado la concesión de asilo para prevenir la propagación de la COVID-19.

While Biden continues to FAIL America with his open border policies, Texas is taking UNPRECEDENTED action to secure our state & country.

➡️ Enhanced vehicle inspections @ points of entry

➡️ Charter buses to send illegal immigrants to DC

➡️ Boat blockades

More to come.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 6, 2022