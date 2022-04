Demócratas critican acoso de AMLO al Poder Judicial; cuestionan “vendettas” de Gertz

Por Joshua Goodman

MIAMI, 6 de abril (AP).— Legisladores demócratas de Estados Unidos alertaron el miércoles sobre lo que aseguran se trata de una creciente evidencia de que el Fiscal General de la República de México, un aliado crucial de Washington en materia de seguridad pública, asedia al Poder Judicial de la Nación y se enfoca en abrir procesos contra opositores del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una contundente misiva dirigida el miércoles al Secretario de Estado, Antony Blinken, y al Secretario de Justicia, Merrick Garland, el Senador Bob Menendez, el influyente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y tres de sus colegas hicieron un llamado al Gobierno del Presidente Joe Biden para que exprese sus preocupaciones directamente a sus homólogos mexicanos.

“El Gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del Gobierno”, se lee en la misiva a la que The Associated Press tuvo acceso. “Las labores del Presidente López Obrador para impulsar iniciativas de rendición de cuentas legítimas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el estado de derecho”.