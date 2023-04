Berlusconi padece leucemia, revelan sus médicos; recibe tratamiento en el hospital

Por Frances D’Emilio

ROMA, 6 de abril (AP) — El exprimer Ministro italiano Silvio Berlusconi, quien está hospitalizado, recibe tratamiento por una infección pulmonar que indica que tiene una “condición sanguínea crónica” que es un tipo de leucemia, informaron sus médicos el jueves.

El médico personal de Berlusconi, Alberto Zangrillo, firmó un boletín médico emitido el jueves por la tarde que decía que Berlusconi ha tenido leucemia “desde hace algún tiempo”, pero que el cáncer de los glóbulos estaba en una “fase crónica persistente”.

“La estrategia de tratamiento actual prevé el tratamiento de la infección pulmonar”, así como un tratamiento especializado “dirigido a limitar los efectos negativos” de una condición preexistente, la leucemia crónica”, agregó el boletín médico.

El magnate de los medios de comunicación de 86 años, que fue tres veces Primer Ministro y ahora es Senador, ingresó el miércoles al Hospital San Raffaele de Milán para recibir tratamiento, según sus colaboradores, por un problema respiratorio derivado de una infección previa.

El jueves más temprano, un aliado político cercano, citando a Zangrillo, informó que Berlusconi estaba alerta y en condición estable en el hospital. El Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, quien es el coordinador de Forza Italia —el partido político que creó Berlusconi hace unos 30 años— dijo que no podía confirmar los informes de los medios italianos que decían que a Berlusconi se le había diagnosticado leucemia.

Zangrillo, médico de toda la vida de Berlusconi, es anestesiólogo jefe en el Hospital San Raffaele. El exprimer Ministro había salido del mismo hospital hace una semana después de varios días de pruebas. Sin citar ninguna fuente, la agencia de noticias italiana ANSA informó que Berlusconi había recibido quimioterapia.

