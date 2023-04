García Luna pide a Juez lo deje compartir evidencia con Senador que indaga a la DEA

Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).– Genaro García Luna le pidió al Juez que le permita compartir evidencia con el Senador Chuck Grassley para investigar las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en México.

Charles Ernest “Chuck” Grassley (New Hartford, Iowa, 17 de septiembre de 1933) es un político estadounidense, Senador por el estado de Iowa. Ocupa el escaño desde 1981, habiendo sido reelegido siete veces. Pertenece al Partido Republicano.

NEW: Genaro García Luna asks judge to allow sharing of evidence w/ Sen. Chuck Grassley for inquiry into DEA + FBI ops in Mexico…

"supports a congressional review and examination of the evidence, or lack of evidence, against him and does not object to these items being produced" pic.twitter.com/dlN2oGfWM0

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) April 6, 2023