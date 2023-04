Legisladores republicanos ordenan comparecencia de exfiscales que indagaban a Trump

Por Farnous Amiri

Washington, 6 de abril (AP).— Legisladores republicanos ordenaron el jueves la comparecencia de exfiscales de Manhattan que dirigían una investigación criminal de Donald Trump y renunciaron el año pasado por diferencias sobre la dirección que tomaba el proceso.

El representante Jim Jordan, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ordenó a Mark Pomerantz que comparezca antes del 30 de abril. La orden de comparecencia, a la que tuvo acceso The Associated Press, es la escalada más reciente de los republicanos en su investigación al Fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, días después de que Trump fuera acusado de 34 delitos penales derivados del plan de comprar el silencio de una actriz porno.

Pomerantz se negó a colaborar voluntariamente el mes pasado con el pedido del comité por instrucción de la oficina de Bragg, que citó la investigación en curso. La Fiscalía de Manhattan ha acusado al comité de Jordan de abusar de su autoridad legal y vulnerar la soberanía del estado de Nueva York.

NEW: House Judiciary Committee Chair Jim Jordan subpoenas Mark Pomerantz, one of the NY prosecutors who resigned over Manhattan DA Alvin Bragg’s initial unwillingness to pursue Trump. pic.twitter.com/76oASnd25J

— Andrew Solender (@AndrewSolender) April 6, 2023