¬RADICALES analizan el escándalo del hijo de Xóchitl y cómo llegan lxs tres al debate

En esta edición de ¬RADICALES, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar hablaron sobre el escándalo que generó la viralización de un video donde, Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez Ruiz, violenta a guardias de un club nocturno en la Ciudad de México. Además, analizaron cómo llega cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República al primer debate que se celebrará este domingo.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El caos provocado al interior de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la oposición, tras la difusión de un video protagonizado por su hijo, complica aún más las cosas para la panista, quien llega debilitada al debate presidencial de este domingo. En tanto, Claudia Sheinbaum, la abanderada del oficialismo, se mantiene sólida en la primera posición alejada de los escándalos, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En esta edición de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, los analistas hablaron de las consecuencias negativas que se generarán en la campaña de la panista tras la difusión de la grabación. Además, analizaron cómo llega Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez al debate presidencial de este domingo.

Alejandro Páez explicó que el video toma mayor relevancia no solo porque se trata del hijo de Xóchitl Gálvez, quien se desempeñaba como coordinador Nacional de Xóvenes sin Miedo, el ala juvenil del PRIAN, sino porque su madre ha denunciado que fue víctima de discriminación por sus orígenes étnicos, misma que se ve al joven practicar.

“El problema no es que seas hijo de Xóchitl, aunque podría haber una bronca ahí, porque te explica que supuestamente se trata de la candidata que ha sido víctima de la discriminación por su origen, te explica que ella al interior de su familia donde realmente suceden las cosas nunca socializó la idea de que era víctima, porque ese muchacho creció no siendo hijo de alguien que ha sido víctima de discriminación, ese muchacho creció viendo a los otros de reojo y al otro viéndolo como menos solamente así explicas que ese muchacho se haya parado frente a gente que vigila un lugar, que son gente que expone su vida para vigilar estos antros y le haya llamado ‘come tacos’ le haya llamado ‘hijo de puta’, le haya llamado como le llama, o sea, ese muchacho, evidentemente nunca fue educado con criterios de discriminación desde una madre que ha sido discriminada y a mí me suena mucho muy lógico”.

El periodista recalcó que si el video no hubiese visto la luz, Juan Pablo Sánchez Gálvez seguramente seguiría desempeñando el cargo que le dio su madre.

“Ese coordinador de las estrategias para jóvenes es el que finalmente va a llevar la voz de los jóvenes y cuál es la voz de los jóvenes a partir de ese video que él representa un tipo que discrimina, un tipo hipócrita, porque si el hijo Xóchitl Gálvez no es descubierto él no renuncia a la campaña, cuando debió haber sido al revés, antes de participar en la campaña con toda honestidad debería haber dicho yo tuve este episodio y lo resolví de esta manera así”.

Por su parte, Carlos Pérez Ricart a falta de nueve domingos para las elecciones, pareciera que se le empiezan a terminar las balas a Xóchitl Gálvez, pues hasta hoy, no ha logrado afianzarse como una candidata que pueda hacerle frente a Claudia Sheinbaum, que por el contrario luce sólida y encaminada al triunfo.

“Las balas se le están acabando a Xóchitl Gálvez, esa es la verdad, porque muchas cosas que pudieron haber ocurrido en el pasado simplemente no sucedieron, no hubo crisis económica, no parece que vaya a haber grandes escándalos al menos en Claudia, una candidata muy bien cuidada, me parece que por propio mérito suyo porque no tiene, desde mi punto de vista, corrupción familiar a su alrededor, de sus amigos, de ella misma. Me parece que es hasta donde sabemos una persona íntegra entonces no creo que por ahí vaya a salir nada en las siguientes semanas, evidentemente preocupa el tema de la violencia electoral, si acaso ese tema puede enturbiar un poco el proceso electoral, nada lo va a hacer”.

Pérez Ricart recordó que en por lo menos las dos últimas elecciones el resultado de los debates de poco o nada han influido en el resultado de la elección.

“En el caso mexicano es claro que las últimas dos elecciones poco resultado han tenido entonces pues son malas noticias para la campaña de Xóchitl. ¿Cómo llegan las candidatas rumbo al debate del domingo? Claudia llega con una ventaja muy importante, me parece que es muy similar a la que tenía hace cinco o seis meses, no se ha reducido, es verdad que tampoco ha aumentado de manera importante, pero no se ha reducido”.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar coincidió con Pérez Ricart y afirmó que en los últimos años mas que cambiar tendencias, los debate han servido para ser fuente de memes y no tanto de exposición de proyectos.

“Me parece que a menos que haya algo fuera del debate que pueda mover las tendencias en realidad en el debate yo creo que vamos a anotar la personalidad de las candidatas, porque bueno, sus entornos y sus propuestas ya están dadas, conocemos bien sus trayectorias, ya son públicas, entonces lo que van a exhibir es su personalidad en campaña. Yo no sé hasta qué punto una actitud como la de Xóchitl Gálvez tan dependiente del gracejo, tan dependiente de la ocurrencia, tan dependiente de la improvisación discursiva para tratar de hacerse pasar por una mujer cercana a lo popular, cercana a la informalidad, cercana a lo dicharachero, pues competiría en ese sentido con una candidata como Claudia Sheinbaum mucho más curtida en estas áreas, no solo por su trayectoria académica, sino porque ya ha sido candidata Jefa de Gobierno y a una delegación”.

En el caso de Jorge Álvarez Máynez, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Héctor Alejandro Quintanar indicó que podría ser el gran beneficiado del debate, pues normalmente son candidatos desconocidos, aquellos que están en tercer lugar o en lugares muy abajo, porque eso les da cierta proyección, pero tampoco es una gran avalancha de apoyo la que reciben.

“No hay demasiadas diferencias con respecto al día en que comenzó la campaña, no hay grandes diferencias en lo fueron las precampañas y en general no hay grandes diferencias de lo que va de todo el sexenio, porque hay que decirlo con claridad, las encuestas de hoy son un reflejo fiel de lo que ha pasado durante todo el sexenio donde la simpatía ciudadana, se ha volcado muy notoriamente hacia un lado y la oposición ha quedado un tanto rezagada en esta situación y se han dedicado no a tratar de crecer, se han estancado en buena medida parte por sus propios errores”.

Finalmente, Álvaro Delgado mencionó que a pesar de la ventaja con la que cuenta Claudia Sheinbauum al día de hoy, no debe darse por seguro nada, pues siempre puede haber algún acontecimiento que eventualmente pueda perjudicar de manera grave.

Señaló que la candidata del oficialismo está respaldada por los resultados que ha tenido el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el terreno económico, político y social.

“Hay un contexto en el país que es benéfico para Claudia Sheinbaum en el terreno económico, en el terreno político y en el terreno social, hay una economía que está en un crecimiento dinámico, hay también estabilidad política, hay ejercicio permanente de las libertades que la Constitución consagra, hay debate, hay conflicto también, evidentemente hay un problema grave de inseguridad y de violencia en algunas zonas de la República,

hay también instituciones que funcionan incluyendo las instituciones autónomas como el INE o poderes como el Judicial que emite fallos que no gustan a otros poderes de manera particular al Ejecutivo, sin embargo, sus fallos son respetados. Hay en este sentido características cualitativas y cuantitativas que favorecen en la candidata del oficialismo”.

Recordó, que en el caso de Xóchitl Gálvez y Álvarez Márquez tienen que enfrentarse a la dificultad de un contexto positivo para el oficialismo. Agregó que en particular la panista tiene en contra el rechazo generado al ser postulada por los partidos más desprestigiados del país, no tener un equipo articulado y eficaz.

“Yo digo que si el arroz no está cocido está a punto de cocerse por las características, que yo he enumerado y que en buena medida explican por qué al cumplirse el primer mes de campaña”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.