Invasión de Embajada en Quito genera rechazo internacional. Ni diplomacia se la cree

–Con información de AP y Europa Press

Ciudad de México/Quito, 6 de abril (SinEmbargo).– México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrumpió el viernes en la Embajada mexicana en Quito, causando rechazo internacional inmediato por parte de países como Honduras y Colombia, para detener a un exvicepresidente ecuatoriano que había solicitado asilo político allí tras ser acusado de corrupción, en un momento de creciente tensión entre los dos países.

Luego de que los agentes entraran por la fuerza a la legación diplomática para arrestar a Jorge Glas, que residía allí desde diciembre, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su cuenta en la red social X que, ante la “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía” de su país, ordenó a la Cancillería “que de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”. Además, calificó la detención de “hecho autoritario”.

Glas, que posiblemente era la persona más buscada en Ecuador, fue condenado en 2017 en dos procesos — uno por sobornos y otro relacionado con la trama Odebrecht — pero salió de prisión en noviembre de 2022 tras recursos judiciales. Las autoridades ecuatorianas siguen investigando presuntas irregularidades durante su gestión en las labores de reconstrucción del terremoto de 2016.

Los policías, que llegaron a la sede diplomática mexicana en vehículos negros, rompieron las puertas exteriores del recinto ubicado en el norte de la capital ecuatoriana y accedieron a los patios para apresar a Glas.

“Estoy atónito por la situación que se ha dado (…) Es la peor acción que he podido presenciar de un Gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la Embajada”, dijo Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, a The Associated Press tras la irrupción de las autoridades ecuatorianas.