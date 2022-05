Las Bravas, la serie de HBO Max que muestra la fuerza del futbol femenil

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– Con una crítica a la industria del balompié y buscando reivindicar al futbol femenil, así arranca Las Bravas, la nueva serie mexicana original de la plataforma de HBO Max que está de estreno y es protagonizada por Ana Valeria Becerril y Mauricio Ochmann.

La historia se centra en un equipo de chicas futbolistas de playa San Angel que luchará contra todo lo que se le ponga enfrente con tal de cumplir sus objetivos, ya sean viejos prejuicios o la amargura de Roberto Casas (Ochmann), el mejor futbolista mexicano que haya jugado en Europa, pero que lo pierde todo debido a un problema de salud viéndose obligado regresar a este lugar, su pueblo natal.

Este encuentro entre Las Bravas y Roberto Casas dará pie a una explosión de emociones y enfrentamientos cuando él se convierta a regañadientes en su entrenador:

Con la ayuda de Sebas (Mauricio Barrientos “El Diablito”), su gran amigo de la infancia, Roberto buscará convertir a este grupo de jugadoras amateur en futbolistas profesionales al tiempo que se concilia con su pasado.

Ana Valeria Becerril interpreta a Claudia, la portera del equipo y una gran apasionada por el futbol que juega con garra para subir de división junto a sus compañeras. La actriz cree que esta serie será una excelente oportunidad para abrir el debate y reflexionar sobre la situación actual del futbol femenil al que aún se le niegan espacios y el reconocimiento frente al varonil.

“La sociedad le debe todavía muchas cosas en el futbol femenil y creo que esto es un paso a abrir la conversación de cómo se representa a éste en pantalla y cómo de verdad trae otra dinámica, otra vibra del femenil al varonil. El varonil está más inmerso en otras cosas: dinero, fama, personajes grandes, políticas, etcétera, y creo que acá si algo resaltamos es que es un deporte que se hace en equipo, que se juega con tus amigas y creo que eso es lo lindo que deja esta serie”, comentó.

La serie es además protagonizada por Irán Castillo y Esmeralda Soto, dos actrices que coinciden en que Las Bravas es un proyecto inspirador que arriba en el momento más propicio acorde a los tiempos que se viven actualmente.

“Es un buen momento para que la gente goce de esta historia porque estamos en una época en la que las mujeres estamos reconociendo nuestro poder en todos los ámbitos, en este caso se enfoca en el futbol o en algún deporte. Está padrísimo que se pueda ser una mujer que inspire a muchas mujeres que a lo mejor no se animan a hacer algún deporte porque piensan que no pueden o porque no son lo suficientemente fuertes o porque son mujeres. Es una serie que está muy bien hecha, es muy real, muy natural, con personajes de la vida cotidiana”, señala Irán Castillo que da vida a la maestra de estas jóvenes y que se une en esta red de sororidad para que alcancen sus metas.

De hecho, la sororidad es el elemento clave en esta historia, pues nos mostrará qué tan necesaria es en estos contextos llenos de machismo, como lo es el futbol, y cómo ésta es lo que mantiene unidas a estás chicas dentro y fuera de la cancha.

Esmeralda Soto, que da vida a Tania, la central de La Bravas, es además de actriz una excelente imitadora que usa su talento y humor en redes sociales para hacer una crítica al patriarcado. Por supuesto esta mentalidad y frescura que comparte diariamente debía llevarlo a su personaje que demuestra que las reglas han cambiado, que los cuerpos disidentes son los reales y no los que vemos en los comerciales nada más.

Soto ve en las Las Bravas una serie que debió contarse mucho tiempo atrás y que hoy es necesario que más historias como ésta invadan más espacios.

“Siempre fue necesario. Simplemente antes no había espacio para nosotras, pero siempre fue necesario contar a las mujeres por qué estamos a la par de los hombres desde el inicio de la humanidad, ahí estamos, sólo que no habíamos tenido chance. Creo que es importante para las mujeres de ahora, para las niñas de ahora, para las nuevas infancias, poder verse en pantalla, poder decir ‘yo me identifico con ella’ y que no sea una princesa más, que sean estas mujeres aguerridas que no temen a nada, que no le temen al balón y que desde el amor practican y desde el amor y la pasión empiecen su día a día. Me parece de suma importancia que al fin se le estén dando espacios a otras historias, que al fin podamos hablar y que cuerpos como el mío podamos estar ahí y no sólo para hacer reír, sino poder cambiar la mentalidad, arte y sociedad”.