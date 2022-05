Presidenciables | El Senador de Zacatecas parece forzado a tomar la gran decisión

Los números muestran que el Senador Ricardo Monreal no cuenta con el respaldo necesario en el bloque de la 4T, pese a ello él insiste en que permanecerá en Morena de cara a una contienda que cada vez se le complica más, y en la que reconoce que no es el favorito de la cúpula del partido guinda.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila admite que no es parte “del club” de los presidenciables de Morena. De tiempo atrás, el líder de los senadores guindas incluso ha arremetido contra “la nomenclatura” del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no ha sido “ni favorecido ni protegido” por esta cúpula. Con todo en contra, no ha quitado la mira del proceso de 2024 y en distintas ocasiones ha dicho que estará en la boleta.

“No soy parte del club, pero tampoco soy corcholata, soy un hombre libre, soy un hombre con autonomía en mis opiniones, soy un hombre consciente de lo que está pasando en el país y soy un hombre que sueña con la unidad de los mexicanos”, expresó Monreal Ávila el pasado 4 de mayo en una rueda de prensa en el Senado, en la que fue cuestionado sobre los motivos por los cuales no figura entre los prospectos del Presidente López Obrador para sucederlo.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano.

Ricardo Monreal, un político oriundo de Zacatecas, con un larga trayectoria a cuestas, ha manifestado su desacuerdo en que el candidato presidencial del proyecto de la Cuarta Transformación sea electo por medio de una encuesta, un método que en el pasado ha truncado sus aspiraciones, como cuando no resultó favorecido en la contienda pasada para renovar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aún así, este procedimiento es por el cual se ha decantado el Presidente para que se designe al abanderado de su movimiento.

En últimas fechas, el Senador Monreal también ha expresado su desacuerdo con otros temas, una postura que pareciera distanciarlo del Presidente López Obrador, quien en ningún momento lo ha mencionado entre las opciones para sucederlo, una situación que contrasta con la larga lista que ha integrado de los posibles aspirantes de la oposición.

Algunos observadores dicen que la postura de Monreal es un método de negociación del Senador: se deja ver con dirigentes de otros partidos, presiona en tiempos previos a la selección de candidatos, se dice maltratado y luego se acomoda. Porque así pasó en 2017 cuando rompió con la dirigencia morenista luego de que Claudia Sheinbaum resultara ser elegida la abanderada para el Gobierno de la Ciudad de México.

En aquel entonces manifestó su inconformidad y amagó con dejar el partido, incluso no descartó ser candidato independiente o de algún otro partido. El asunto se zanjó cuando se reunió con López Obrador, quien en aquel entonces dijo que hablaría con él para que no se fuera a Movimiento Ciudadano o al PAN o al PRD o al PRI. “Los que ya están con Morena queremos que no se vayan, ese es el caso de Ricardo y por eso voy a hablar con él”, dijo en noviembre de 2017. De esta manera, permaneció dentro del movimiento por el cual accedió al escaño que ahora ocupa.

“No estoy pensando ahorita (en ser el candidato de Movimiento Ciudadano). Movimiento Ciudadano tiene sus propios candidatos y está muy bien, el PAN tiene buenos candidatos, el PRI tiene buenos candidatos, el PRD tiene buenos candidatos y seguramente no les hace falta de fuera nadie, van a tener su proceso interno y vamos a esperar”, dijo Monreal en su mensaje a medios de esta semana, con otra postura que contrasta con la del Presidente López Obrador que ha minimizado a los aspirantes opositores y ha dicho que en 2024 su movimiento le dará “una paliza” al bloque aliancista.

La posibilidad de que Monreal sea el aspirante de MC se baraja desde inicios de año cuando se le vio cerca del Senador y líder máximo de este partido, Dante Delgado, a quien apoyó a causa de la detención del emecista José Manuel del Río, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que preside Monreal. Ambos, Monreal y Delgado, fueron vistos cerrando filas en Veracruz y señalando de abuso de autoridad al Gobernador Cuitláhuac García, uno de los mandatarios más cercanos al Presidente.

Ese coqueteo con Movimiento Ciudadano le valió críticas a Monreal, quien salió a aclarar que se mantendrá en la 4T porque cree en el movimiento. “Fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil, y soy también fundador de Morena, y soy militante de Morena […] Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas”.

Lo cierto es que no hace mucho tiempo, Ricardo Monreal fue abanderado de Movimiento Ciudadano. En 2012 —antes de la conformación de Morena— fue Diputado federal de ese partido, presidido también en ese entonces por Dante Delgado, y el cual junto al PT y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) postularon a López Obrador para la elección de ese año, en la cual Monreal fue su coordinador de campaña.

Pasados los comicios de ese año, Monreal integró las filas de la bancada naranja en San Lázaro y López Obrador renunció a su militancia de 23 años en el sol azteca e inició la formación de su movimiento que en 2015 tomaría la forma de Morena, ese partido del que Monreal ha insistido que es fundador y que pese a que todos lo ven fuera para 2024, él se aferra a permanecer.

Sin embargo, los tiempos para la contienda presidencial son largos, y el propio Ricardo Monreal ha advertido que si bien el proyecto de la 4T lleva las de ganar, lo peor que podría suceder sería “un desgajamiento” que favorezca al proyecto conservador.

“Tengo que mantenerme en Morena porque yo soy fundador de Morena. Creo en este proyecto. He acompañado al Presidente 24 años y soy militante de Morena. Aún cuando él [López Obrador] ejerza su función y emita mensajes, símbolos, signos de preferencia marcada por alguno de los… ejem… por alguna de las aspirantes. Aún así yo voy a luchar, porque yo me considero de los de abajo y mi apuesta es con los de abajo, no con las cúpulas ni con la nomenclatura. Nunca he sido favorecido, protegido o promovido por ellas”, dijo en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

Uno de los obstáculos que tiene de frente el Senador Monreal es la posición en la que lo ubican las encuestas presidenciales. En tres de las mediciones que han dado seguimiento a la contienda de 2024, su nombre siempre figura detrás de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, del Canciller Marcelo Ebrard e incluso del Secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Por ejemplo, en la encuesta de la empresa Massive Caller publicada el 30 de abril, el Senador zacatecano aparece en el último lugar de los posibles aspirantes del bloque de la 4T con un 3.4 por ciento de las preferencias, mientras que los dos primeros lugares, de seis, los ocupan Sheinbaum (36.8 por ciento) y Ebrard (34.0 por ciento).

En tanto, en la medición del sitio C&E Research, Monreal aparece con un 11 por ciento, también detrás de Ebrard (29 por ciento), Sheinbaum (22 por ciento) y Adán Augusto López (12 por ciento).

Mientras que la encuesta de la empresa Enkoll de mediados de marzo lo sitúa también en el último lugar de los presidenciables de Morena con un 6 por ciento de la preferencia bruta; como en las otras mediciones los dos primeros lugares los ocupan Sheinbaum (37 por ciento) y Marcelo Ebrard (20 por ciento).

A estos números se suman los resultados de dos sondeos realizados en el canal de Telegram del programa Los Periodistas que conducen Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado y que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

En uno, realizado el martes y que al momento lleva más de 8 mil votos, se preguntó: “¿Quién para candidato a Presidente por la 4T?”. El primer lugar lo ocupó el Diputado Gerardo Fernández Noroña (44 por ciento), seguido de Claudia Sheinbaum (28 por ciento), Marcelo Ebrard y Adán Augusto (12 por ciento), y Monreal (2 por ciento).

En el otro sondeo, éste realizado el miércoles con más de 4 mil 700 votos, se preguntó: “¿Quién para el McPRIAN en 2024?”. Aquí el primer lugar lo ocupó Monreal (40 por ciento), seguido del Senador Damian Zepeda y Claudio X. González (15 por ciento), el Alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas y la Senadora Lilly Téllez (8 por ciento).

Los números muestran que al menos en el bloque oficialista Monreal no cuenta con el respaldo necesario, pese a ello él insiste en que permanecerá en Morena de cara a una contienda que cada vez se le complica más.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.