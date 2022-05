Karine Jean-Pierre sustituye a Jen Psaki como vocera de la Casa Blanca, anuncia Biden

Washington, 5 may (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que Karine Jean-Pierre será la nueva portavoz de la Casa Blanca, convirtiéndose en la primera persona afroamericana y la primera mujer abiertamente homosexual encargada de comunicar a la prensa el mensaje del Gobierno.

Nacida en la isla caribeña francesa de Martinica y criada en Nueva York, Jean-Pierre había ejercido como “número dos” de Psaki desde que Biden tomó posesión como Presidente en enero de 2021 y, en varias ocasiones, se ha encargado de contestar a las preguntas de los reporteros en las ruedas de prensa diarias.

Aunque en muchas ocasiones los portavoces no responden claramente a las preguntas de los reporteros, esa rutina diaria se considera en Estados Unidos una parte fundamental de la obligación de quienes ocupan cargos electos de someterse al escrutinio público y rendir cuentas.

Jean-Pierre se convertirá en el nuevo rostro del Gobierno en un momento en el que Biden se enfrenta a una inflación no vista en décadas y mientras Estados Unidos lidera junto a la Unión Europea (UE) la respuesta de la comunidad internacional a la invasión rusa de Ucrania.

En su comunicado, Biden llamó a Jean-Pierre por su nombre de pila, Karine, y consideró que tiene la “experiencia”, el “talento” y la “integridad” que se necesitan para un trabajo tan difícil.

Thank you ⁦@POTUS⁩ and @FLOTUS for this opportunity. It is a true honor. I look forward to serving this Administration and the American people. I have big shoes to fill. @PressSec has been a great friend, mentor and excellent press secretary. pic.twitter.com/1knmbe2Nxq

— Karine Jean-Pierre (@KJP46) May 5, 2022