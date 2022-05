FOTO: Teatro Metropólitan escriba mal nombre de The Smashing Pumpkins en marquesina

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 6 de mayo (AS México).- A unas horas de que comenzara la serie de cuatro conciertos que The Smashing Pumpkins tendrá en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, ya se están afinando los últimos preparativos, incluyendo la tradicional colocación del nombre del artista se que se presentará en la fachada del inmueble.

Algo que llamó la atención es que el staff cometió un error, que poco después solucionaron, al escribir mal el nombre de la agrupación estadounidense, provocando que ellos mismos se burlaran de esta cómica situación.

This is so on brand to happen to SP 😂See you soon CDMX! pic.twitter.com/qFYctkccgh

— The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) May 5, 2022