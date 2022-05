Arcade Fire regresa a sus orígenes con “WE”, su sexto disco y el primero en 5 años

Por Javier Herrero

Madrid, 6 may (EFE).- Un paso atrás en la experimentación para volver a concitar la atención del pasado, para mantener viva la llamada a la colectividad que siempre ha caracterizado su formación, su música catalizadora y, ahora, también el título de su último disco. Así es “WE”, lo nuevo de Arcade Fire, que se publica este viernes.

Todas las críticas coinciden en celebrar el retorno de esta banda de germen canadiense y haitiano a la senda de sus trabajos más celebrados, como “The Suburbs” (2010), galardonado con el Grammy al mejor álbum, especialmente después del previo “Everything Now” (2017), con el que el público y la prensa sintió que se había pasado de frenada en su ánimo de conquista de territorios inexplorados.

Going on this trip together.

WE is out now.https://t.co/ZuAcm73XJ7

WE hope you can find 40 minutes to put on your headphones, or your favorite set of speakers and go on this ride with us.

Give it a summer to live with it. It’s music that reveals itself over time. pic.twitter.com/4IHSERoCwT

