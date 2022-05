La AP evidencia a Claudio X González: “cartón” que denigra al Presidente está editado

Otra de las noticias falsas de la semana fue un video compartido en redes sociales donde Claudia Sheinbaum es agredida en un evento público, situación que no ocurrió recientemente, sino hace tres años, por lo que el Gobierno capitalino desmintió su actualidad.

Por Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

FOTO NO MUESTRA A HIJA DE PRESIDENTE UCRANIANO LLORANDO

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra llorando a Aleksandra Zelenskaya, hija del Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de la imagen, The Associated Press encontró que la fotografía es una captura de pantalla de un video que circula en YouTube desde agosto de 2017 y no está relacionado ni con Zelesnki ni con Ucrania.

El título de la grabación es: “Ya les dije a todos que me comprarías un iPhone” y en realidad muestra, durante más de un minuto y medio, a una joven quejándose de que, quien la filma, no le obsequió un iPhone.

Una publicación compartida ampliamente en Twitter señala incorrectamente: “Aleksandra Zelenskaya, la hija de Zelenskyy, reniega de su padre. Lo llama nazi y asesino del pueblo ucraniano: Rusos, ucranianos, ¡quiero contarles lo que está pasando allí!”.

El mensaje incluye una fotografía donde se ve a una mujer joven de cabello negro con un pequeño lunar en la frente. La chica está llorando y sosteniendo parte de su cabellera con una mano.

Pero la fotografía en realidad es una captura de pantalla de un video que circula en la web desde hace más de cuatro años y no muestra a Zelenskaya.

The Associated Press comparó a la mujer de la fotografía con imágenes que el propio mandatario ucraniano y su esposa, Olena Zelenskaya, han publicado de sus hijos en sus redes sociales y no hay ningún parecido.

Además, Aleksandra no tiene el lunar de la chica del video tiene en la frente, en su lugar tiene un lunar en la parte superior izquierda del labio.

—La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

NO AGREDIERON A ALCALDESA DE CAPITAL MEXICANA EN EVENTO RECIENTE

LA AFIRMACIÓN: Video muestra cómo recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue agredida en un evento realizado en dicha entidad.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que la grabación data del 3 de enero de 2018.

El video corresponde a un mitin que Sheinbaum realizó en la Alcaldía de Coyoacán cuando era precandidata del partido Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El video de la Jefa de @GobCDMX @Claudiashein en #Coyoacan se explica fácilmente: Cuando polarizas tú forma de hacer política y el ejercicio del poder te “desgasta” y aún así sigues actuando de manera autócrata. La “lluvia de tomatazos” es la consecuencia. Se revela el pueblo pic.twitter.com/74Ih9OqAyN — 𝑹𝑰𝑪𝑨𝑹𝑫𝑶 𝑪𝑯𝑼𝑨 𝑨𝑮𝑨𝑴𝑨 (@RicardoChuaA) May 1, 2022

En ese entonces medios de comunicación nacionales reportaron que el evento estaba por comenzar cuando personas no identificadas comenzaron a lanzar diversos objetos como bolsas, piedras y sillas al templete donde se encontraba la precandidata.

Sheinbaum salió escoltada del lugar cubriéndose con una lona. Más tarde publicó un tuit en el que señaló que la agresión vivida ese día era inaceptable.

El pasado 30 de abril, para conmemorar el Día del Niño, la Jefa de Gobierno anunció durante un evento realizado en un parque del centro de la Ciudad de México la reactivación del programa Colibrí Viajero, el cual contempla 16 rutas temáticas para que niños, jóvenes y adultos conozcan la historia del estado.

El mismo día en las redes sociales usuarios aseguraron falsamente que la Jefa de Gobierno había sido agredida y desalojada de un evento ocurrido en Coyoacán.

Algunos aseguraron que se había tratado del festejo del Día del Niño y compartieron videos en donde se ve a personas arrojando sillas y objetos a un templete y a Sheinbaum escondida debajo de una lona y subiendo a un automóvil.

“El video de la Jefa de @GobCDMX @Claudiashein en #Coyoacan se explica fácilmente: Cuando polarizas tu forma de hacer política y el ejercicio del poder te ‘desgasta’ y aun así sigues actuando de manera autócrata la ‘lluvia de tomatazos’ es la consecuencia. Se revela el pueblo”, dice un tuit publicado el 30 de abril.

Otra publicación dice: “VUELAN SILLAS. Video que circula en las redes sociales donde la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum fue abucheada y recibida a jitomatazos en pleno evento del Día del Niño en la Alcaldía de Coyoacán. NOTA ROJA 01/05/2022”.

Pero el video en realidad circula desde enero de 2018 y muestra lo ocurrido en un mitin de Sheinbaum cuando todavía no era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México desmintió la información a través de un comunicado.

“Sobre los supuestos actos de agresión a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que circulan en redes sociales y que quieren hacerlos pasar como recientes, el Gobierno capitalino informa que esto es falso porque estos hechos ocurrieron en un acto de campaña de la actual mandataria capitalina el 3 de enero de 2018 cuando un grupo de golpeadores al servicio del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo -quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito- boicoteó el evento”, dice el documento oficial.

— Abril Mulato

MARK ZUCKERBERG NO ES NIETO DE MULTIMILLONARIO ESTADOUNIDENSE

LA AFIRMACIÓN: Mark Zuckerberg, CEO de la empresa Meta, antes conocida como Facebook, es nieto del fallecido multimillonario estadounidense David Rockefeller y su verdadero nombre es Jacob Greenberg. Además, Facebook fue financiado con 500 millones de dólares entregados por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) a Zuckerberg.

LOS HECHOS: Un vocero de Meta dijo a AP en un correo electrónico que las afirmaciones son falsas.

El abuelo paterno de Zuckerberg es Jack Zuckerberg, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con una publicación difundida por el fundador de Facebook el 11 de noviembre de 2015.

Jack Zuckerberg es el padre de Edward Zuckerberg, quien a su vez es padre del director de Meta.

El ejecutivo de la red social explicó que difundió la publicación con una foto de su abuelo el Día de los Veteranos de Guerra que se celebra en los Estados Unidos cada 11 de noviembre.

“La gente de esa generación vivió vidas increíbles. Enfrentando conflictos en una escala global, pudieron construir un mundo más seguro”, escribió el CEO de Meta en la publicación.

El abuelo materno del ejecutivo fue Sidney Kempner, padre de Karen Kempner, quien es madre de Zuckerberg, de acuerdo con un boletín del Brooklyn College en Nueva York, Estados Unidos.

La institución dijo en ese boletín que tanto los padres de Zuckerberg como su abuelo materno son exalumnos de ésta.

Rockefeller, fallecido en marzo de 2017, tuvo seis hijos: David Jr., Richard, Abby, Neva, Margaret y Eileen.

Rockefeller, de acuerdo con reportes de AP. Ninguno de éstos tiene relación con Edward Zuckerberg ni con Karen Kempner.

Tampoco la CIA financió con 500 millones de dólares a Facebook, dijo el vocero de Meta. Además, AP no encontró ninguna evidencia en sitios web oficiales de que la CIA sea propietaria de un banco.

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, la CIA está dedicada a recabar inteligencia sobre países extranjeros con el fin de garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no opera instituciones financieras.

Contactada por la AP, la CIA declinó comentar sobre la afirmación que circula.

Zuckerberg ha hablado en múltiples ocasiones sobre cómo la creación de Facebook tuvo sus orígenes en su dormitorio universitario mientras estudiaba en Harvard, en Estados Unidos.

Inicialmente, Zuckerberg creó la red social para conectar a estudiantes de esa universidad entre sí, aunque la idea después creció hasta convertirse en una empresa global.

La publicación también dice que los Rothschild, miembros de una acaudalada familia de banqueros e inversionistas europeos, son dueños del 10 por ciento de las acciones de Meta, pero eso tampoco es verdad, dijo a AP el vocero de la empresa tecnológica.

AP tampoco encontró registros de que los Rothschild, que han sido blanco de múltiples teorías de conspiración en redes sociales, sean propietarios de esa cantidad de acciones de la empresa fundada por Zuckerberg.

—El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

CARICATURA DE AMLO CON TRUMP ESTÁ MANIPULADA

LA AFIRMACIÓN: Una caricatura muestra a un mono con el rostro del Presidente de México junto al exmandatario estadounidense Donald Trump. La imagen fue publicada en el periódico canadiense Toronto Star.

LOS HECHOS: Varias publicaciones en redes sociales muestran una caricatura en la que se ve a un mono con la cara del presidente Andrés Manuel López Obrador levantando una mano y vestido con un traje rojo y un sombrero en el que se lee la leyenda “Make America Great Again”.

Junto a él se ve a Trump girando la manivela de una caja de la que salen notas musicales. En algunas de las imágenes compartidas se lee la leyenda: “Caricatura publicada en el Toronto Star de Canadá, así ven al Presidente en el extranjero”.

Qué lástima… Me puede mucho. pic.twitter.com/AtJcN4xivF — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) May 1, 2022

“Qué lástima… Me puede mucho”, dice un tuit que acompaña la imagen.

Sin embargo, la caricatura está editada. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, AP encontró que la original se publicó el 17 de julio de 2018 en la web del medio canadiense National Newswatch y en realidad muestra a un mono con la cara de Trump vestido de rojo y usando un gorro rojo con una estrella amarilla en él. A su lado se ve al Presidente ruso Vladimir Putin tocando el instrumento musical que tiene en la parte frontal el logo de la Unión Soviética.

El título de la caricatura es: “El mono Donald Trump dice que no es un títere de Vladimir Putin” y el autor es el caricaturista Theo Moudakis.

Moudakis, quien trabaja con el Toronto Star y cuyos trabajos en ocasiones se publican en otras webs como la de National Newswatch, confirmó a AP a través de un mensaje de Twitter que la imagen está manipulada y que él no dibujó al presidente López Obrador en su caricatura.

La caricatura de Moudakis fue publicada después de que Trump y Putin sostuvieran un encuentro en Helsinki, Finlandia, y de que que el mandatario estadounidense emitiera declaraciones cambiantes sobre si estaba de acuerdo con las conclusiones de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia interfirió en los comicios de 2016 por los cuales él llegó a la Casa Blanca.

Dichas declaraciones generaron intensas críticas en Estados Unidos, incluso de destacados republicanos.

La caricatura manipulada empezó a circular en redes sociales días después de que Trump hizo declaraciones sobre las negociaciones en torno a la migración que sostuvieron México y Estados Unidos en 2019. En el evento dijo que el Gobierno de México se doblegó ante Estados Unidos.

El mandatario mexicano por su parte dijo que éstos eran resultado de que próximamente habrá elecciones en Estados Unidos y pidió que se tratara con respeto a México.

—Abril Mulato

ANUNCIO DE COCA-COLA APOYANDO A LA ALEMANIA NAZI ES FALSO

LA AFIRMACIÓN: En 1936, la empresa de refrescos estadounidense Coca-Cola publicó un anuncio en el que manifestó su apoyo a la Alemania nazi. El anuncio dice: “Un pueblo, un Reich, una sola bebida que es Coca-Cola”.

LOS HECHOS: Un vocero de la empresa dijo a AP que el anuncio es apócrifo.

Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook incluyen la imagen del anuncio apócrifo para decir equivocadamente que la empresa lo difundió en 1936 en apoyo a la Alemania nazi.

En 1936, cuando Hermann Göring, el líder de la propaganda nazi, impidió que las marcas extranjeras ingresaran a Alemania, Coca-Cola tomó medidas. Hizo trato con el régimen nazi en el reverso de la esvástica y los jóvenes nazis bebiendo coca en los carteles publicitarios. pic.twitter.com/aIsTviDPlB — ✰SrTa. DiaZepÁm ✰ (@SrtaDiazepam) April 30, 2022

“Hoy Coca-Cola parece ser uno de los únicos que seguiría apoyando el ‘esfuerzo bélico’ del régimen ruso. Recuerda la Alemania del 36 cuando su lema era ‘Un pueblo, un Reich, una sola bebida que es Coca-Cola'”, dice el tuit originalmente publicado el 4 de marzo.

El anuncio apócrifo muestra al fondo el símbolo del ejército nazi, con un águila y una esvástica.

Pero, en primer lugar, el anuncio es falso, dijo a AP en un correo electrónico Scott Leith, vicepresidente global de Comunicaciones Financieras y Externas de Coca-Cola.

Además, en realidad la imagen se originó en una exhibición organizada por el comediante británico Mark Thomas y la artista Tracey Moberly en Londres en 2004.

En aquel entonces, Thomas y Moberly convocaron a sus seguidores a crear anuncios con el logo de Coca-Cola para reflexionar sobre cómo la empresa distribuyó sus productos en Alemania durante el periodo conocido como el Tercer Reich.

Contactado por AP, el fotógrafo Scott van Looy confirmó a AP que el anuncio que circula como si fuera real formó parte de la exhibición de anuncios apócrifos creados para la muestra.

Van Looy dijo que él fotografió el anuncio apócrifo cuando fue exhibido en Londres en una taberna llamada The Foundry.

Además, el 8 de marzo, tras la invasión rusa a Ucrania, Coca-Cola y otras empresas estadounidenses como PepsiCo, McDonald’s y Starbucks anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia en protesta contra la ofensiva militar.

—Marcos Martínez Chacón