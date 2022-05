Una candidata a vacuna oral anticovid protege contra la infección grave en ratones

Redacción Ciencia, 6 may (EFE).- Un candidata a vacuna contra la COVID-19 diseñada para tomarse en pastilla puede proteger a hámsteres de las infecciones graves de SARS-CoV-2 y reducir la transmisión a los animales no infectados, señala un estudio que publica hoy Science Traslational Medicine.

El estudio que firma un equipo de la Universidad de Duke (EU) usa un candidato vacunal basado en un adenovirus como vector para expresar la proteína de la espícula (Spike) que el virus utiliza para entrar en la células humanas.

Oral and intranasal #COVID19 vaccine candidates reduce disease severity and #SARSCoV2 transmission in hamsters and elicit mucosal antibody responses in healthy volunteers, shows a new study from @stephanielangel, Tucker, and colleagues at @DukeSurgery. https://t.co/HKYUmPQyK5 pic.twitter.com/YRYC2u7FVK

— Science Translational Medicine (@ScienceTM) May 5, 2022