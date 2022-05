VIDEOS: Cuba confirma 4 muertos por explosión en Hotel Saratoga; el rescate continúa

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La Habana, 6 may (SinEmbargo/EFE).- Una fuerte explosión de origen desconocido afectó este viernes gravemente al hotel Saratoga de La Habana, que según el último reporte de la Presidencia de Cuba ha cobrado la vida de cuatro personas.

Luis Antonio Torres Iríbar, Primer Secretario del Partido en La Habana, informó que de la muerte de cuatro personas a causa del accidente. Sin embargo, no descarta que el número pueda aumentar, ya que los trabajos de búsqueda y rescate continúan.

La explosión se produjo sobre las 10:50 hora local y provocó el derrumbe de parte de la fachada del edificio, afectado también por un incendio que generó una gran columna de humo blanco, visible desde gran parte de la ciudad.

El bajo, la primera y segunda plantas del edificio -de seis pisos- quedaron gravemente afectados por la explosión, que echó abajo la fachada, provocando una lluvia de cascotes sobre la calle. La montaña de escombros en la acera supera la altura de una persona.

Las plantas superiores también sufrieron daños.

El medio oficial Cubadebate aseguró en un primer reporte que había “graves daños y posibles pérdidas” y apuntó, citando testigos, un posible escape de gas, un extremo sin confirmar.

Equipos de emergencia, bomberos y militares se desplazaron al lugar de los hechos. Muchos curiosos se congregaron asimismo en los alrededores del edificio.

La Presidencia de Cuba ha informado que las investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas, y que más adelante dará detalles sobre lo sucedido.

El Saratoga se encuentra en un edificio de estilo neoclásico construido en 1880 y que desde 1933 funciona como un hotel. Su última restauración tuvo lugar en 2005, según medios oficiales.

Con cinco estrellas, el hotel es considerado uno de los más lujosos de la ciudad.

El establecimiento se encuentra en pleno Paseo del Prado, una de las principales avenidas de la Habana Vieja, en el centro histórico de la capital cubana.

BREAKING #Cuba Huge explosion in Saratoga Hotel, La Habana, causing several victims. According to local sources it maybe is gas explosion, but to be verified@MossadNews @rnovoa @JohnRossomando @Neyrolles75 @Trecy_54 pic.twitter.com/Yfus9xSeni

— Rosanna (@RosannaMrtnz) May 6, 2022