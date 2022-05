La OMS pide priorizar la salud mental durante la recuperación global de la COVID-19

Washington, 6 may (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió este viernes a los gobiernos de la región dar prioridad a la salud mental en la recuperación de la pandemia de COVID-19, con mayor financiación para programas de prevención especialmente dirigidos a las comunidades más vulnerables.

Campbell Barr será la directora de la nueva Comisión de Alto Nivel de Salud Mental y COVID-19 del organismo, presentada hoy en un evento virtual desde Washington, donde se encuentra la sede de la OPS.

“El confinamiento, el cierre de las escuelas, el teletrabajo y el cuidado a los diferentes integrantes de la familia ha significado una presión adicional para las mujeres”, defendió Campbell Barr.

🌎 On this topic, I want to mention PAHO is launching a High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 on Friday, May 6. @DirOPSPAHO #COVID19 https://t.co/7jnHTBuDLG

