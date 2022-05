Karol G iguala récord de Selena en Billboard: 2 nuevas canciones entran a lista top

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 6 de mayo (LaOpinión).- La cantante colombiana Karol G sigue cosechando éxitos y rompiendo récords que solo grandes estrellas de la música han conseguido. Tal fue el caso de su más reciente hazaña, la entrada de dos de sus nuevas canciones en el top del Hot Latin Songs de Billboard, algo que solo la artista mexicana Selena Quintanilla había logrado.

Fue en horas recientes que la intérprete de éxitos como “TUSA” y “Bichota” se convirtió en la segunda mujer de la historia que ha conseguido tener dos canciones en el top de la lista de Billboard. Este logro ha sido gracias a sus temas “Mamiii” y “Provenza”, los cuales se encuentran en los puestos 1 y 2, respectivamente.

Cabe recalcar que este logro solo había sido obtenido por Selena Quintanilla con las canciones “Tú Sólo Tú” y “I Could Fall in Love”, las cuales se ubicaron en estas mismas posiciones para el mes de septiembre de 1995.

“That would’ve been, like, the remix of the life,” @karolg says about almost working with @BLACKPINK https://t.co/K6qhOx1A7h

— billboard (@billboard) May 4, 2022