El tercer caso confirmado de ébola en República del Congo ha fallecido, confirma OMS

Kinshasa, 6 may (EFE).- El tercer caso confirmado del nuevo brote de ébola declarado en el noroeste de la República Democrática del Congo (RDC) el pasado 23 de abril falleció hoy, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Los sanitarios están trabajando (…) para identificar cualquier contacto y monitorizarán su estado de salud y (les) ofrecerán vacunación”, señaló la OMS.

Se trataba de un varón de 48 años y era un “contacto de alto riesgo” del primer paciente, un hombre de 31 años que falleció el pasado 21 de abril después de sangrar persistentemente y presentar algunos síntomas propios de la enfermedad, como fuertes dolores de cabeza y fiebres.

Hasta ahora, todos los casos fueron detectados en Mbandaka, la capital de la noroccidental provincia de Ecuador.

Health authorities at the @MinSanteRDC in #DRC confirmed a 3rd case of #Ebola in Mbandaka on 4 May.

The 48-year old man is a high-risk contact of the first patient, who passed away on 21 April. Responders have identified 444 contacts and continue to monitor their health. pic.twitter.com/y26UkJIK3x

