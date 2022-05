“No queremos excusas”: Marchan en Sinaloa por asesinato de periodista Enrique Ramírez

Culiacán, 6 de mayo (SinEmbargo/EFE/Noroeste).- Decenas de periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron este viernes frente a la Catedral de Culiacán, Sinaloa, para exigir justicia por el crimen del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves.

Ramírez escribía la columna “El Ancla” para el periódico El Debate y era director del portal Fuentes Fidedignas. Se investiga si el crimen se relaciona con su labor periodística en México, donde este año han sido asesinados nueve periodistas.

La manifestación inició a las 10:00 horas (15:00 horas GMT), en las escalinatas de Catedral, en el centro de esta ciudad, a donde acudieron decenas de reporteros, camarógrafos, fotógrafos, defensores de derechos humanos y miembros de organismos civiles. Los manifestantes portaban pancartas y fotos del periodista asesinado.

María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas de Sinaloa 7 de Junio, exigió a las autoridades estatales y federales esclarecer el crimen de Ramírez.

“A Luis Enrique Ramírez lo asesinaron y eso es algo terrible para el periodismo. No queremos que las autoridades lo vean como un expediente más, un periodista más. Exigimos en los hechos justicia, no palabras. Que no nos digan que esto no quedará impune, porque lo hemos escuchado cientos de veces. Los periodistas no somos un gremio privilegiado, somos parte de la sociedad y exigimos justicia”, compartió Moreno durante la marcha.