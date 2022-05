Sergio Mayer celebra agresión de Suárez Gomís a Serrano: “Le dio un estate quieto”

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El actor y expolítico Sergio Mayer aplaudió la reacción de Héctor Suárez Gomís contra Vicente Serrano, tras el supuesto ataque que el periodista reporto en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el exintegrante de Garibaldi se pronunció sobre lo sucedido entre el actor y el periodista, enfatisando que no esta a favor d ela violencia, pero Serrano se merecía el “estate quieto” del “Pelón” Gomís.

“¡Qué belleza! Aunque soy promotor de no violencia, leo y me entero que Héctor Suárez Gomís le dió un estate quieto al provocador y lame [emoji de huevo] de Vicente Serrano, ja, ja, ja”, comentó Mayer en su tuit.

Asimismo, el exdiputado pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no intervenir en el asunto.

Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dió un estate quieto al provocador y lame🥚’s de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas,él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera

— Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 5, 2022