Coca, meta, fentanilo: Sudamérica inunda mercado europeo con drogas, dice informe

Ciudad de México, 6 de mayo (Radio Francia Internacional).– Las cantidades de cocaína capturadas en puertos europeos “nunca han sido tan altas como en los últimos cuatro años”, dijo Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol al presentar el resultado de un informe sobre la expansión de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con un estudio de Europol y el Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones, en 2020 se capturaron cantidades de cocaína sin precedentes y el continente “enfrenta una creciente amenaza de un mercado de drogas más diversificado y dinámico”.

Cocaine dominates the drugs market in Europe, while the market for methamphetamine is growing.

For police it is important to understand how these markets develop & which criminal networks are behind them.

Swipe for key findings of the Europol-EMCDDA #EUDrugMarkets analysis.

