GP de Miami: Verstappen lidera la última práctica libre; Checo termina en tercero

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 6 de mayo (AS México).– Última sesión de entrenamientos en Miami con una ventaja preocupante de Verstappen: más de medio segundo respecto a todos los demás.

El neerlandés y Leclerc son los únicos que rodaron en 1:27 en la mañana del sábado. La buena noticia es que Carlos Sainz está con ellos, fue cuarto tras Sergio Pérez (a 0.590) y se le ve enchufado como siempre, Los problemas de Bakú parece que quedan atrás. El Ferrari se entona.

Muchos coches buscaron su mejor tiempo más tarde y eso les permitió beneficiarse de la evolución de la pista, que parece constante. Como aquí no hay F2 ni F3, fuera de la trazada el asfalto está sucio. Cada vuelta mejora la anterior y en clasificación habrá que esperar a los instantes finales para luchar por la pole.

With 19 cars behind him in FP3, it's no wonder @Max33Verstappen was checking his mirrors so thoroughly 😅#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/DWP65E0XOS

— Formula 1 (@F1) May 6, 2023