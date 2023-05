“Checo” Pérez obtiene la pole y saldrá primero en el GP de Miami; Verstappen se hunde

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– El piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, dominó la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y saldrá en primer lugar en la carrera del domingo tras conseguir hoy la pole position.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) completan el podio para el inicio de la carrera, favorecidos los tres por un accidente del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a minuto y medio de acabar la Q3.

Verstappen will start Sunday's race from P9 👀 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/PjPRdpFxEx

Sobre el asfalto del Autódromo Internacional de Miami, el neerlandés Verstappen no daba opción a sus adversarios, habiendo dominado en las tres tandas de clasificación. Sin embargo, el percance de Leclerc provocó una bandera roja y que la carrera ya no se reanudase, quedando el tiempo de Pérez como el más rápido.

El domingo pasado, el mexicano conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) han finalizado en el “Top 5”, cuarto y quinto respectivamente.

Tomorrow Max Verstappen will start from P9 on the grid.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/uU2gBKmrUi

