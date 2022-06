VIDEO | Santiago Creel: ¿Estado de derecho con 98 por ciento de los delitos impunes?

En entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, como parte de la serie documental y el libro La disputa por México, Santiago Creel reconoció que Vicente Fox y Felipe Calderón no “reordenaron” los intereses de las grandes mafias del país, de los monopolios, de los ejes sindicales y de las élites económicas, y prefirieron acomodarse.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– Para el Diputado Santiago Creel, el primer Secretario de Gobernación del primer Gobierno de la alternancia tras siete décadas de priismo y uno de los artífices, ​​junto con el magnate Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de la coalición Va por México, es posible pensar “en una amalgama de vectores de fuerza política” como lo son el PRI, PAN y PRD, para organizar e “ir rehaciendo el país”.

“Lo tenemos que rehacer (al país), tenemos que salirnos de todas las mentiras en las que vivimos. ¿Vivimos un federalismo sí o no? ¿Vivimos un Estado de derecho cuando el 98 por ciento de los delitos salen impunes en el país? ¿Qué es eso?”, cuestionó el presidente de la Comisión Política del PAN –de cuyo presidente, Marko Cortés, es mentor político– en entrevista para la serie documental y el libro La disputa por México, editado por Harper Collins.

En la plática, Santiago Creel reconoció abiertamente que Vicente Fox quebrantó su promesa de cambio y lo mismo hizo el también panista Felipe Calderón: “Lo que nos hizo falta fue confrontar y reordenar los intereses creados. Esa es la gran tarea y esa es la tarea que yo hubiera esperado que hubiese hecho López Obrador. No la hizo”.

Fox y Calderón, expresó el Vicecoordinador del PAN en San Lázaro, no “reordenaron” los intereses de las grandes mafias del país, de los monopolios, de los ejes sindicales y de las élites económicas, y prefirieron acomodarse: “Hubo un amoldamiento, llamémosle así, que fue un equívoco”.

Pero ahora que el PAN está formalmente unido al PRI, que con Enrique Peña Nieto mantuvo también los mismos intereses y privilegios a través del Pacto por México, Creel asegura que ya cambiaron y que, con la coalición Va por México que integra también el PRD, sí van a combatirlos.

“Creo que vale la pena hacer este esfuerzo de una coalición, que además en la historia ha habido tantos ejemplos de coaliciones tan exitosas de otra naturaleza: hay que ver lo que hizo por ejemplo Angela Merkel y los verdes o con los socialdemócratas, ya no digamos el pacto de la Monclova con Felipe González y Adolfo Suárez y Santiago Carrillo”, dijo Creel.

A la pregunta reiterada de cómo enfrentar a los poderes, en caso de ganar las elecciones de 2024, Creel respondió que aplicando la Ley y con también con convencimiento: “¿Cuál es el interés ulterior, para mí, de la política? Es el bienestar social, a eso se atiene. Ese bienestar ha sido obstruido por intereses que han impedido que la renta nacional se distribuya de una manera más equitativa, partamos de esta base”.

En ese sentido, contrastó el proyecto de Nación de Va por México con el de la Cuarta Transformación:

“El primero, que es el que yo represento, es una democracia liberal, una democracia que parte de los derechos básicos de la persona, de los derechos humanos, que se desenvuelven en distintas dimensiones. La primera es la dimensión individual, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión cultural y la dimensión sustentable; es decir, la dimensión que tiene que ver con las futuras generaciones”.

Y definió el proyecto de López Obrador: “La otra parte es una visión política que no cree en nada de esto. ¿En qué no cree? No cree en las instituciones que con mucho trabajo se han forjado a lo largo de varias generaciones, que tienen que ver con ir acotando el poder, particularmente el poder presidencial a través de una correcta división de poderes, a través de los órganos de autonomía constitucional”.

México requiere, afirmó Creel, una reconstrucción institucional para el siglo XXI, que represente de manera funcional el pluralismo y los diferentes intereses, y plantea el proyecto de Gobierno de coalición.

“Por supuesto que un gobierno de coalición. Tiene que ser un gobierno que permita construir las soluciones inmediatas que el país necesita a muy corto plazo, con la fuerza política suficiente sin perder la pluralidad. Porque ahí es una de las grandes distinciones que existe entre nuestro proyecto y el proyecto de López Obrador”.

Nombrado por Marko Cortés como posible candidato presidencial para 2024, después de que no pudo serlo en 2006 y 2012, Creel aceptó que le interesa ser presidente de México, pero también puede seguir siendo el articulador que ha sido.

“¿Qué es lo que me ha tocado hasta ahora? Construir la coalición, puedo seguir siendo constructor, ampliarla, fortalecerla, puedo además dar estas y otras ideas que sean parte de la plataforma política y eventualmente las políticas públicas del siguiente gobierno o puedo jugar otro papel”.

Y subrayó: “Lo importante para mí no es La Silla, el puesto. Es el proyecto, es el país, es su bienestar. Estoy aquí por eso, no necesito más, voy a cumplir 67 años, sé muy bien lo que yo quiero y lo que no quiero. ¿Puedo asumir una responsabilidad? Sí, pero también la puedo dejar pasar”.

—¿Le gusta “Presidente Santiago Creel”?

—“El mexicano Santiago Creel”. Con eso me basta y me sobra para la vida.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado