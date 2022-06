AMLO anuncia que visitará a Joe Biden en julio; la cita será en la Casa Blanca

El Presidente López Obrador dijo que su intención es hablar de diversos temas, entre ellos, la integración de toda América, además de las causas de la migración y la reforma migratoria en ese país.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que planea visitar en julio a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.

Durante su rueda de prensa diaria, el mandatario federal dijo que su intención es hablar de diversos temas, entre ellos, la integración de toda América, además de las causas de la migración y la reforma migratoria en ese país.

“Le mandé a decir al Presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América porque mi planteamiento es: así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así lo necesitamos en América”, sostuvo.

Señaló que ello “va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos y optar por la hermandas, por la política de buena vecindad”.

El mandatario mexicano agregó que también tratará con Biden el tema de Centroamérica “porque hay que atender las causas de la migración y no tratar de resolver todo con medidas coercitivas”.

“Quiero tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas, y todo se quiera resolver con medidas coercitivas en materia de migración, y otros temas como el que podamos seguir trabajando juntos en la integración económica”.

🚨#ÚLTIMAHORA | AMLO NO VA A LA #CumbreDeLasAmericas Si no sabían, hoy el presidente @lopezobrador_ confirma que no irá a la cumbre porque no invitaron a todos los países y afirma que Joe Biden tuvo muchas presiones para no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. pic.twitter.com/Man85psEhE — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 6, 2022

El anuncio de su visita a la Casa Blanca se da minutos después de que López Obrador confirmara que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California.

“Acerca de la Cumbre de las Américas, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la Cumbre. Va en mi representación y en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América”, dijo en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos no fueron incluidos en la cita por Estados Unidos”.

No obstante, el Presidente mexicano reiteró su buena relación con el Presidente Biden y lamentó no poderse encontrar con él, a quien los consideró como “un hombre bueno”.