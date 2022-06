AMLO celebra que la jornada electoral en 6 estados concluyera sin actos de violencia

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes que la jornada electoral del domingo en seis estados del país transcurrieran sin violencia.

En su conferencia de prensa matutina, López Obradror aplaudió a la ciudadania su comportamiento durante las elecciones que concluyeron sin fallecimientos ni actos violentos en las entidades.

“Informar también al pueblo de México que ayer se celebraron elecciones en seis entidades federativas. Es muy satisfactorio poder informar que no hubo actos de violencia graves a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos. No hubo violencia. Los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias”, destacó el mandatario federal.

El Presidente reiteró que desde la instalación de casillas hasta el cierre, los comicios, en los que Morena ganó cuatro de las seis gubernaturas, avanzaron sin altercados.

“Mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República. Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que se llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja porque no deja de haber quienes se frotan las manos, esperando que haya violencia en las elecciones. Afortunadamente esto no sucedió”.