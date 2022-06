Con el 100% de votos computados, Teresa Jiménez se queda Gobierno de Aguascalientes

El 53.76 por ciento del electorado eligió como mejor opción para la gubernatura a la abanderada de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por el PAN, PRD y PRI.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El sistema de cómputo del Instituto Estatal Electoral (IEE) completó este lunes el registro de los votos de la elección de Aguascalientes, con el cual se confirma la victoria de María Teresa Jiménez Esquivel como Gobernadora de esa entidad.

De acuerdo con el conteo dado a conocer por el órgano electoral, el 53.76 por ciento del electorado eligió como mejor opción para la gubernatura a la abanderada de la coalición Va por Aguascalientes, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejando atrás a Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, con un 33.52 por ciento de votos.

Estos datos se traducen en una votación de 249 mil 464 de los sufragios contabilizados al corte de las 13:29 horas (hora local) para Teresa Jiménez sobre 155 mil 531 votos para Ruvalcaba Gámez.

Mientras que en tercer lugar quedó Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), con 6.95 por ciento (32 mil 270 votos en total); seguida de Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT), con 1.56 por ciento (siete mil 280 votos), y finalmente, Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, de Fuerza por México, con 1.38 por ciento (seis mil 446 sufragios).

Ayer por la noche, Teresa Jiménez compartió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que señaló que Aguascalientes “tendrá su primera Gobernadora”. Además, dijo estar “entusiasmada y preparada para encabezar este gran compromiso”.

Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) felicitó a la candidata por su triunfo. “Eres un orgullo para todo el panismo y estamos seguros te convertirás en la mejor Gobernadora de Aguascalientes”.

¡Muchas felicidades @TereJimenezE por tu triunfo contundente! Eres un orgullo para todo el panismo y estamos seguros te convertirás en la mejor gobernadora de Aguascalientes.#TereGobernadora pic.twitter.com/5kuBaOMfWE — Acción Nacional (@AccionNacional) June 6, 2022

Teresa Jiménez podrá recibir su constancia de mayoría y tomará protesta como nueva Gobernadora el 1 de octubre, cargo que ocupará hasta el 30 de septiembre de 2027.