La serie de cortos I am Groot aterrizará a Disney+ el próximo 10 de agosto

La última vez que se le vio en el UCM a este personaje fue durante Avengers: Endgame, cuando ya presentaba un rostro adolescente tras los acontecimientos del Volumen 2 de Guardianes de la Galaxia.

Por Alejandro Castillo

Ciudad de México, 6 de junio (AS México).- La factoría Marvel no descansa. La firma estadounidense confirma la fecha de estreno de I am Groot, una serie de cortos donde el personaje de Guardianes de la Galaxia será el centro de atención. Debutará el próximo 10 de agosto como parte del catálogo de Disney+. Junto a la noticia podemos ver su póster oficial, donde no falta la dosis de humor que caracteriza a la saga en la gran pantalla.

Muy pocos datos conocemos sobre el proyecto. En la descripción oficial podemos leer que veremos “los días de gloria de un pequeño Groot en crecimiento que se mete en problemas entre las estrellas”. La última vez que le vimos en el UCM fue durante Avengers: Endgame, cuando ya presentaba un rostro adolescente tras los acontecimientos del Volumen 2 de Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, parece que la productora se decanta por mostrarnos su versión bebé.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

EL VERANO DE MARVEL

Como decíamos, el Universo Cinematográfico de Marvel no detiene su ritmo ni siquiera en verano. A partir del mes de junio arranca algunas de las paradas más relevante para los fans, empezando el próximo día 8. Ms. Marvel, una de las heroínas de reciente creación, salta de las viñetas a la pequeña pantalla con su propia serie en Disney+.

El 8 de julio nos emplaza a descubrir la nueva aventura del Dios del Trueno en las salas de cine. Thor: Love and Thunder pondrá de nuevo a Chris Hemsworth a empuñar el martillo más famoso del cómic. Esta vez no estará solo. Jane Foster, interpretada por la popular Natalie Portman, dejará atrás su papel secundario para enfundarse en el traje de Mighty Thor. La épica estará asegurada contra la amenaza de Gorr el Carnicero de Dioses, interpretado por Christian Bale. Bajo su aspecto pálido y desgastado se esconde uno de los actores del momento.

