El peso mexicano cierra en 17.39 por dólar, su mejor nivel desde mayo de 2016

La moneda mexicana tuvo un avance por cuarta jornada consecutiva finalizó la jornada en 17.39 unidades, su mejor nivel desde mayo de 2016.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– El peso mexicano finalizó la jornada en 17.39 unidades, su mejor nivel desde mayo de 2016 y marcó un nuevo mínimo frente al dólar en lo que va del 2023.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3943 unidades por dólar, un avance para el peso de 7.32 centavos o 0.42 por ciento.

En lo que va de 2023, la moneda mexicana acumula una ganancia de 10.84 por ciento, de acuerdo con los mismos datos del Banxico.

En ventanillas bancarias, el dólar se vendió en 17.83 pesos en Citibanamex, en 17.70 en Banorte y en 19 en Inbursa.

El avance de la moneda mexicana se debe, de acuerdo a diversos analistas, a los movimientos en los precios de materias primas y a un sólido reporte de la producción y exportación de autos de México difundido este martes.

Durante enero-mayo 2023, se comercializaron 519,534 vehículos ligeros y se produjeron 1,560,928 unidades en México:

🚚 77.2%, camiones ligeros

🚗 22.8, automóviles 🖥️ Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL: https://t.co/FsXq6fHFIU pic.twitter.com/S33biVgPVE — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 6, 2023

De acuerdo con el reporte, el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros mostró que en mayo las ventas de vehículos ligeros en el mercado interior fueron de 102 mil 697 unidades, mostrando un crecimiento de 12.59 por ciento con respecto al mismo mes del 2022.

El Índice Dólar (DXY), que mide a la divisa estadounidense contra sus pares del G7, subía 0.16 por ciento a 104.102 unidades.