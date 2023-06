Claudio X. hunde al PRIAN

https://youtu.be/N37kWlermXw

Como jefe de la oposición empresarial, partidaria, intelectual y mediática, el magnate Claudio X. González es un desastre, literalmente un destructor de instituciones: Tras la elección en el Estado de México y Coahuila, PRI se quedó sin una sola gubernatura, el PAN se hundió a mínimos históricos y el PRD se quedó sin registro.

Si se aplica su propia lógica empresarial, Claudio X. González resultó un pésimo gerente y debe ser despedido. Y con él, sus ayudantes o empleados Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, condenados por sí mismos a la irrelevancia.

Pero no: En el autoengaño, festejan la derrota y se aferran a continuar con la misma fórmula en 2024, sobre todo el PAN que está aterrorizado de valerse por sí mismo —aunque vaya a pique— y se agarra de un bribón como Alejandro Moreno Cárdenas, ninguno con una sola idea que no sea el odio a Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

Igual que el año pasado, cuando consideraron que Morena fracasó porque sólo les ganó cuatro de las seis gubernaturas que tenían PRI y PAN, ahora los dirigentes de esos partidos afirman que es “un éxito” que su candidata a gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral, haya sido derrotada sólo por 8 puntos y no por 25.

Más aún, afirman que en la elección del domingo 4 de junio hubo un empate con Morena, lo que es claramente una mentira: En el Estado de México y Coahuila se jugaron dos gobiernos del PRI y este partido perdió el primero, siendo aliado el PAN que sólo mantuvo el 11 por ciento de los votos de Josefina Vázquez Mota en 2017 y de Luis Felipe Bravo Mena en 2011.

Sí: El PRI retuvo Coahuila en alianza con el PAN y ambos partidos van a compartir Gobierno, como en Durango. Pero el panismo se derrumbó de 36 por ciento de los votos, hace seis años, a sólo 6 por ciento: ¡Pasó de 452 mil sufragios a sólo 89 mil!

Además de la falacia del empate, tampoco se puede comparar un estado con otro: El Edomex tiene 18 millones de habitantes y Coahuila sólo 3. En presupuesto tampoco hay comparación: 360 mil millones de pesos en el primero y 64 mil millones en el segundo.

En una elección importa el poder territorial y Morena le arrebató al PRI la entidad más grande de México, con lo que suma 22 estados de la República, mientras que el partido Movimiento Ciudadano tiene a Jalisco y Nuevo León, y el PAN sólo cinco entidades.

No sólo ganó Morena al PRIAN de Claudio X. González el estado de mayor dimensión poblacional y económica del país, sino que es una victoria adicional por aplastar al Grupo Atlacomulco, el más vil y corrupto del PRI, que ahora lo gobernará una mujer que padeció como ninguna antes una guerra sucia clasista y racista de ese personaje y sus vocingleros.

Claudio X. González se metió al Estado de México para evitar el triunfo de Morena, provisto de todos los recursos económicos, políticos y propagandísticos, incluyendo la difusión de mentiras, y resultó derrotado.

Ahora, igual que en 2021 y 2022, Claudio X. González ensaya con sus partidos la misma fórmula de la coalición para 2024, con los mismos dirigentes, los mismos membretes de la falsa sociedad civil, los mismos académicos y los mismos intelectuales.

Más todavía: Culpan otra vez como en 2021, al partido Movimiento Ciudadano de la derrota por no sumarse a la coalición, pero quieren sumarlo llamándolo autor del “trabajo sucio” de Morena, y culpan al gobernador Alfredo del Mazo no no cometer delitos par apoyarlos, como lo hicieron con los de Hidalgo, Quintana Roo y Oaxaca.

Claudio X. González cree que haciendo lo mismo, una y otra vez, con los mismos personajes y las mismas fórmulas habrá resultados diferentes. La realidad ya le ha dicho que no.

Y hace lo mismo, porque él y ninguno de sus aliados tiene ningún aliciente para cambiar: “Alito”, Cortés y Zambrano son los dueños de esos negocios partidarios y Claudio X. González, como representante de los oligarcas que los tienen sometidos, conduce la estrategia para evitar ya no que Morena gane la Presidencia de la República sino, al menos, que arrase en el Congreso en la elección federal.

Allá ellos: Que sigan festejando la derrota que lo volverán a hacer también dentro de un año.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.