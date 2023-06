Noroña reclama exclusión de AMLO en cena con aspirantes; “no es de compañeros”, dice

El legislador del PT aseguró que se postulará a la respectiva convocatoria que surja para definir al candidato presidencial; “no debe excluir a nadie. Está asumiendo una posición sectaria”, dijo sobre el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).- El Diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, reclamó esta tarde al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste no lo invitara a la cena que se llevó a cabo la noche de ayer con los precandidatos de Morena a la Presidencia de la República.

“Es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando trato de compañero. La exclusión es injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros”, dijo este martes en conferencia de prensa.

El legislador aseguró que las encuestas lo posicionan en tercer lugar, incluso por arriba del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, reiteró que participará en el proceso correspondiente dentro de Morena para contender por la candidatura presidencial, además de que volvió a señalar al Presidente por tomar acciones sectarias.

“No voy a donde no me invitan”. El diputado Fernández #Noroña se atacó y reclamó a #amlo por no invitarlo a la reunión que tuvo con las corcholatas y gobernadores. pic.twitter.com/Z3uLUWmCmW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 6, 2023

“El compañero Presidente, al erigirse en garante de unidad, no debe excluir a nadie. Está asumiendo una posición sectaria. Mi pecho no es bodega, pero no dejaré de señalar exclusiones. Yo voy a participar y me voy a registrar”, sentenció.

Asimismo, recalcó en la inclusión del PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues se trata de una candidatura en pro del movimiento de la Cuarta Transformación, no únicamente de Morena.

“No pueden pedirle al PT y al Verde que aplaudamos, que les echemos porras y que nosotros no contendamos hacia los cargos del movimiento que se van a decidir por una encuesta”, añadió.

Fernández Noroña señaló anteriormente al Presidente López Obrador por presuntamente promover el “sectarismo” al no mencionarlo entre la lista de políticos de la Cuarta Transformación que aspiran a sucederlo en las elecciones de 2024.

Durante una conferencia de prensa el legislador lamentó que el jefe del Ejecutivo nombrara a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, y él fuera omitido.

“¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento?”, cuestionó y agregó que él ha estado en la lucha toda su vida.

“Mientras Adán Augusto López, compañero y amigo, estaba en el PRI [Partido Revolucionario Institucional], yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Marcelo Ebrard estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum estaba en su cubículo universitario, yo estaba en el movimiento y en la izquierda”, detalló.

El petista adelantó que no desistirá y participará en el proceso, y aunque reconoció que no es un asunto de antigüedad, consideró que los actuales aspirantes no tienen el perfil de izquierda con el que cuenta.

“No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo”, expresó.

"Noroña":

Por su reacción tras no ser mencionado como posible candidato presidencial por @lopezobrador_. pic.twitter.com/Tf4ElB4x2L — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 17, 2023

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer por la noche con las y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en un restaurante de la Ciudad de México, según consignaron varios medios de comunicación.

En el lugar se dieron cita dirigentes, gobernantes y aspirantes presidenciales: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Una fuente dijo a SinEmbargo que la reunión está relacionada con la definición del método con el que el movimiento de izquierda definirá a la candidata o candidato a la Presidencia.

Se trata de una primera reunión, afirmó la fuente. “Habrá otras en las que podría o no participar el Presidente”, confirmó una segunda fuente. “Y el domingo se podría dar un Congreso Extraordinario en Morena para tratar de aprobar el método de selección”.

Por eso fue importante detener, coincidieron las dos fuentes, que Marcelo Ebrard lanzara su propio método de selección. “Lo que hizo el Canciller fue meter presión en las definiciones. Y eso está bien. El mismo Presidente fue convocante del encuentro junto a Palacio Nacional de esta noche”.

En un principio, horas antes, se filtró la versión de que Ebrard era el único citado a Palacio Nacional. Esa versión circuló entre periodistas de la capital. Pero luego se desmintió, porque participaron en el encuentro todos los aspirantes a la candidatura de la izquierda.

La reunión orquestada por López Obrador se realizó en el restaurante El Mayor, ubicado frente al Templo Mayor, a unas cuadras de Palacio Nacional. El sitio fue cerrado exclusivamente para la reunión.

Posteriormente, el Presidente López Obrador reveló que la reunión fue para celebrar el triunfo de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México y para mantener la unidad.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por los motivos de la reunión, la cual llamó la atención por el contexto político que vive el país, pues una vez concluidos los comicios de este año en Coahuila y el Estado de México, ahora los esfuerzos de los partidos se concentrarán en allanar el camino rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Bueno, nos reunimos. No puedo hablar mucho de eso. Por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos, para hacerlo después de las ocho de la noche y no aquí, sino en un restaurante cerca, en el Templo Mayor, en un café, restaurante de la librería Porrúa”, dijo López Obrador frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos. Estábamos muy contentos con ella presente y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien. Estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema”, agregó desde Palacio Nacional.

De acuerdo con el mandatario mexicano, asistieron gobernadoras y gobernadores de Morena; las y los dirigentes del partido guinda, como Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional morenista; el Senador Ricardo Monreal Ávila; el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón; Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

— Con información de Vanguardia de Saltillo