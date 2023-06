Investigadores hallan pegamento que sugiere que neandertales practicaban la química

Por Felipe Espinosa Wang

Alemania, 6 de junio (DW).– Es posible que la primera sustancia sintética elaborada en el planeta Tierra no fuera un producto de nuestra especie, sino de los neandertales, que podrían haber sido los primeros en preparar cuidadosamente un complejo método para transformar la corteza de abedul en pegamento que utilizaban para unir la piedra al hueso y la madera en herramientas y armas.

Este descubrimiento vuelve a poner de manifiesto las avanzadas capacidades cognitivas de los neandertales, demostrando que no eran seres primitivos y que nuestros primos extintos probablemente también se dedicaban a la química.

ALQUITRAN DE ABEDUL: ¿ACCIDENTE O ELABORADO CIUDADOSAMENTE?

Anteriormente, se creía que los neandertales encontraban alquitrán de abedul tras un incendio o utilizaban un método de producción sencillo. Sin embargo, científicos han descubierto indicios de que los neandertales empleaban un método más eficaz que implicaba un proceso escalonado de destilación para extraer el adhesivo sintético.

Production method of the Königsaue birch tar documents cumulative culture in Neanderthals https://t.co/dNhplLpvf6 pic.twitter.com/K39y2gDjXZ

— PaleoAnthropology+ (@Qafzeh) May 23, 2023