Entregaré estafeta a quien el pueblo decida; espero siga con la transformación: AMLO

Ciudad de México, 6 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en 2024 entregará la estafeta a quién el pueblo decida y confió en que se dé continuidad a la transformación para seguir avanzando.

“Estamos avanzando porque todavía nos falta un año tres meses y como estoy acostumbrado a trabajar me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta. Yo espero que se le dé continuidad a la transformación para seguir avanzando”, dijo el mandatario federal durante la firma del convenio de adhesión de Hidalgo al IMSS Bienestar.

“Yo no me puedo quedar, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, no debe de permitirse la reelección. Además, yo ya termino, cierro mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida”, agregó.

El Presidente aseguró que seguirá avanzando para dejar “bien amarrado todo”. Por ejemplo, dijo, “lo de la pensión a adultos mayores ya no se preocupen, porque esté quien esté en la Presidencia ya se aprobó una reforma a la Constitución, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión; entonces ya está en el artículo 4º de la Constitución que se tiene que entregar esa pensión y hay, además, un artículo transitorio en la Constitución donde se establece que año con año tiene que ir aumentando la pensión y todos los programas de Bienestar para el pueblo. Eso ya quedó”.

López Obrador insistió en que busca que continúe el proceso de transformación cuando él acabe su sexenio.

“Por eso estamos también buscando que se continúe con el proceso de transformación, porque yo ya termino. No alcanzó el tiempo porque es mucho el rezago, imagínense 36 años de una política neoliberal sólo en beneficio de una minoría que dejó en el más completo abandono al pueblo. Si la gente pudo salir adelante porque nuestro pueblo es emprendedor, es un pueblo muy trabajador”, indicó.

López Obrador mantuvo una reunión el lunes con los precandidatos de Morena de la que salió el compromiso de “mantener la unidad” dentro del partido de cara a los comicios del próximo año, según informó el Presidente el martes en su conferencia matutina.

Ante las cuatro opciones claras que plantea el oficialismo como aspirantes presidenciales, en contraste en la oposición no hay aún figuras claras. La indefinición impera ante una crisis opositora que se profundizó el pasado fin de semana con la victoria de Morena en el Estado de México. La entidad más poblada del país había estado 94 años bajo control del Partido Revolucionario (PRI).

Con esa conquista electoral, el partido de López Obrador controla 21 de los 32 estados del país, más el Congreso, y se consolida como la principal fuerza política de México.