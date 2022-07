Love and Thunder: El lado más vulnerable de Thor con gran dosis de comedia

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Este jueves arriba a las salas de cine Thor: Love and Thunder que convierte así al “Dios del Trueno” en el único superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel que suma cuatro películas en solitario. La cinta, dirigida Taika Waititi, embarca al asgardiano en un viaje de autodescubrimiento en el que lo acompañará Jane Foster (Natalie Portman).

El cineasta y actor Taika Waititi se vuelve a integrar a una película más de este superhéroe después de que Marvel le otorgará su entera confianza tras el éxito obtenido con Thor: Ragnarok en 2017. Esta nueva historia vuelve a mostrar “el lado más humano” del Dios después del caos en su vida por la pérdida de su hogar y su familia lo que le provocó una crisis existencial de la que fuimos testigos en Avengers: Endgame.

“Definitivamente, desde que Taika consiguió involucrarse ha sacado a relucir lo inmaduro, joven, adolescente que es el Thor que encarno, y que a la vez lo ha convertido en el Thor ahora, que no era en las películas originales, lo cual fue emocionante, nuevo y fresco”, destaca el actor Chris Hemsworth en un encuentro virtual con medios de comunicación en el que SinEmbargo estuvo presente.

EL LADO MÁS VULNERABLE

Aprovechando esas cualidades que ahora permiten salir al “Dios del Trueno” de su bache, Waititi junto a la guionista Jennifer Kaytin Robinson escribieron una trama en la que el enemigo a vencer es Gorr the God Butcher (interpretado por Christian Bale) que busca la extinción de los Dioses tras haber sido traicionado por ellos. Un espeluznante personaje con un gran dolor en su pasado.

“Hay un gran placer en interpretar a un villano. Es mucho más fácil interpretar a un villano que interpretar a un héroe. Chris tenía un trabajo mucho más duro. Todo el mundo está fascinado con el mal. […] La belleza de esto es que Taika puede hacer que sea jodidamente divertido y luego realmente conmovedor”, explica Bale.

Esta misma vulnerabilidad de la que habla Bale sobre su papel, uno de los villanos más oscuros vistos en el MCU, se extiende hasta el personaje de Jane Foster, la ex novia de Thor, que se enfunda en un traje similar al de este Dios portando su característico martillo para sumarse junto al rey Valquiria (Tessa Thompson) y al simpático Korg en la lucha contra Gorr.

Waititi logró convencer a Portman de regresar a la saga después de su participación como la inteligente astrofísica en Thor (2011) y Thor: un mundo oscuro (2013) gracias a su espectacular vuelta ahora como “Mighty Thor” en la que Foster se convierte en una superheroína.

“Sí, fue bastante salvaje, por supuesto. Después de ver a Chris usar el disfraz durante tantos años y luego yo poder probarlo”.

“Ha sido una manera tan increíble de explorar una mujer superhéroe que podría ser bastante vulnerable y débil y encontrar fuerza en eso, y ser más como un humano que podría relacionarse personalmente. Creo que renové mi respeto por lo que Chris ha estado haciendo durante más de una década, lo que Tessa ha estado haciendo, porque veo cuanto trabajo entra en eso que no creo que fuera consciente. Esto es un trabajo triple de lo que estaba haciendo en aquel momento”, destacó la actriz.

Taika Waititi lo vuelve a hacer: Cierto Thor: Love and Thunder está llena de grandes momentos de comedia que distinguen el cine del director, pero detrás de las risas siempre hay un mensaje de hace conectar al espectador desde lo más profundo con los personajes, una característica que la actriz Tessa Thompson encuentra en común con la filosofía del Universo Marvel y su fundador:

“Ha sido muy divertido. Realmente disfruté de estas películas, y ciertamente creo que algo de lo que Stan Lee habló mucho es que ya sea un villano o un héroe, lo que a veces los conecta a su poder, ya sea que se use para bien o para mal, es en realidad su trauma. Cuando conocimos a Valkyrie por primera vez, ella tenía una tremenda cantidad de eso y estaba lidiando con que bebía mucho. Taika y yo hablamos mucho sobre cómo cambiar lo que parece… lo que se supone que es una mujer superhéroe, y ahora tienes este momento donde ella sale, y crees que va a ser una especie de cosa ruda, y luego, inmediatamente se cae”.

EQULIBRIO CON LA COMEDIA

Desde 2011, Thor ha aparecido en siete películas del MCU, liderando cuatro. La evolución de este personaje fue indispensable para cada una de las tramas y ha obligado a Chris Hemsworth explorar más allá en Thor. Aunque el humor tiene oportunidad en cada tres escenas, para el equipo, Thor: Love and Thunder es una verdadera historia de amor, sólo que la libertad de Marvel para aceptar muchos géneros en una sola película hace tal vez que la atención se distraiga un poco de ello. En está cinta, Thor explora uno de sus lados más sensibles sin olvidar su sentido del humor que emana de los errores más humanos.

“El personaje ha evolucionado y he tenido diferentes opiniones en una especie de caminos combinados y cruzados y así sucesivamente. La historia de origen es, creo que no es la más fácil, pero es la más obvia. Hay una especie de conjunto de reglas y pautas a las que siento que tienes que apegarte y funciona, y es familiar e identificable para las personas”.

“Después de eso, el desafío es cómo recrear el personaje, qué puedes hacer diferente cada vez, y eso ha sido el lujo. Es trabajar con diferentes directores y diferentes elencos, y todos aportan algo muy diferente en ti. Como dijo Taika, siento que personaje probablemente se ha vuelto más como yo a lo largo de los años, yo espero, en una forma divertida”, ríe Hemsworth.

La fusión de Taika Waititi y Thor le dio un rumbo diferente a la saga del “Dios del Trueno” que también se distingue por el acompañada de un buen soundtrack que esta vez va engalanado por la música de Guns N’ Roses, un deseo totalmente del director por incluir a una de sus bandas preferidas.

“Solo queríamos gastar tanto dinero como pudiéramos, pensamos que posiblemente podría irse en algunas canciones [bromea]. Siempre ha sido un sueño mío. Toda la estética en torno a la película siempre quisimos que fuera esta paleta grandilocuente, ruidosa y colorida de tipo furgonetas pintadas con aerosol en los ochenta y portadas de discos de rock. Incluso el tratamiento del título para la película. Ese el tipo de cosas que habría dibujado en mi libro de la escuela en clase cuando no estaba escuchando”, recalca Waititi.

La misma libertad que permite el director en el set de filmación es un ingrediente que acentúa su sello, y la improvisación se convierte en un oasis de ideas:

“Creo que eso es lo divertido de estas películas, y esto en particular es una especie de celebración entre el tipo de ridiculez, la diversión y

el patetismo. Eso es algo que Taika tiene. Siempre lo hace muy, muy bien en sus películas. Siento que realmente estaba emocionado de inclinarse en la emoción de una manera que se sentía realmente, no sé, rico para nosotros”.

Thor: Love and Thunder llega a salas de cine este jueves en México. La historia del “Dios del Trueno” sigue reinventándose y al parecer aún no termina pues en el mundo de los cómics hay mucho más por contar.

“La pregunta es ‘¿Has contado todas las grandes historias de Thor de los cómics y las películas?’ La respuesta es no. Hay muchos de ellos y siempre he dicho nuestro interés en hacer historias adicionales se trata de continuar al personaje, se trata casi por completo de continuar la experiencia con el actor y poder ver… creo de todo nuestro elenco, no como sus personajes individuales, sino como los jugadores de Marvel que dentro de ese personaje pueden crecer y evolucionar y cambiar. Y si miramos los cómics como nuestro guía, hay muchas otras encarnaciones de Thor que todavía tenemos que ver”, culmina Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.