“Quiero sentar un precedente real”, dice Daniel, quien luchó en el SAT por su e.firma

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– El comunicador y activista Daniel Robles Haro evidenció recientemente en redes sociales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no contar con protocolos para atender a personas que como él tienen una discapacidad que les impide usar sus extremidades. Ahora el joven anunció que trabajará para sentar precedentes de “real inclusión”.

“Me gustaría sentar un precedente de real inclusión, que se nos otorgue la confianza de pasar de ser objetos de asistencialismo a ciudadanos productivos”, expresó en entrevista con SinEmbargo.

El diagnóstico del joven originario de Zapopan, Jalisco, es cuadriparesia distónica, sus cuatro extremidades están comprometidas, la única parte del cuerpo que puede mover a voluntad son sus ojos, por medio de ellos se comunica, también utiliza tableros y tecnología de voz sintetizada para expresarme.

El 28 de junio Daniel Robles visitó las oficinas del SAT para tramitar su firma electrónica ya que le pagarán por primera vez por su trabajo como columnista en el portal Yo También. Aunque el personal fue amable con él, le explicaron que el trámite no podía realizarse porque la dependencia no puede saber a simple vista si es una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente.

“Primeramente en el sitio web para corroborar mi identidad me piden que grabe un video diciendo ciertas frases que ellos me dictan. Imagínate, yo no puedo hablar, pero una persona que tiene problemas de lenguaje por alguna otra razón, ¿cómo le va a hacer?, ¿una persona que habla en lengua de señas cómo le va a hacer?, ¿una persona que tiene una lesión por cáncer en la garganta y no puede hablar cómo le va a hacer? ¿Acaso no todos los mexicanos tenemos los mismos derechos?”, planteó el joven.