Senadores de EU piden investigación contra TikTok por presunto espionaje a usuarios

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS).- Los senadores estadounidenses Mark R. Warner y Marco Rubio, que encabezan la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta del país, han pedido a la Comisión Federal de Comercio que abra una investigación sobre la red social china TikTok y su matriz, ByteDance, por presunto espionaje.

La petición se produce ante los recientes indicios de que la plataforma facilita a los ingenieros y empresarios chinos el acceso a los datos personales de los usuarios estadounidenses a pesar de que los diputados han reiterado que la información de los usuarios está protegida.

En un comunicado, ambos han subrayado que esto incluye casos en los que Estados Unidos ha tenido que consultar informaciones con China dado que el Gobierno estadounidense carecía de dichos datos por su cuenta.

It’s a real concern when major communications apps are subject to authoritarian government requests – read more about what we’re doing about it here:https://t.co/ESYE0UBpbo

— Mark Warner (@MarkWarner) July 5, 2022