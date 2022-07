El segundo mafioso italiano más buscado es extraditado desde Brasil hacia Italia

Por Frances D’Emilio

ROMA, 6 de julio (AP).— Un mafioso condenado, que fuera uno de los fugitivos más buscados de Italia y supuestamente uno de los mayores traficantes de drogas del mundo, llegó a Roma el miércoles extraditado por Brasil tras 28 años prófugo.

Rocco Morabito era el segundo en la lista de mafiosos más buscados y peligrosos de Italia. Hace dos décadas fue condenado en ausencia por narcotráfico como miembro de la ’Ndrangheta, un grupo calabrés de crimen organizado que maneja miles de millones de euros (dólares) en el tráfico de cocaína.

La policía italiana le describe como uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Morabito, de 55 años, debe servir una condena de 30 años de prisión tras su condena en ausencia en una corte de Milán en 2001.

🗣BREAKING: After 23 years, top international drug trafficker & #Ndrangheta mafia boss Rocco Morabito is extradited to Italy to finally face justice 👏

A big moment for INTERPOL’s I-CAN project – the global police alliance to #StopNdrangheta

Full story ➡️https://t.co/3zYccys0ZQ pic.twitter.com/yw5H0650g4

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 6, 2022