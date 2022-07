VIDEO: Joven escapa de intento de secuestro en Edomex; se lanza de auto en movimiento

En las imágenes se observa cómo uno de los presuntos secuestradores somete a la víctima con la finalidad de meterla al automóvil; sin embargo, el joven se avienta del auto en movimiento y logra escapar.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Un joven de 22 años de edad logró escapar de presuntos secuestradores que pretendían privarlo de su libertad en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tenango del Valle, los hechos ocurrieron el pasado 1 de julio en la calle Miguel Hidalgo esquina con Benito Juárez, en la delegación de Santiaguito Coaxustenco.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo sujetos desconocidos a bordo de un automóvil de color vino, con placas RHB4598, intentan subir al joven, mientras éste pide auxilio.

En las imágenes se ve al vehículo ir de reversa para intentar huir, entretanto, uno de los presuntos secuestradores somete a la víctima con la finalidad de meterla al automóvil; sin embargo, el joven se avienta del auto en movimiento y logra escapar.

Captan en video escape de un joven que intentaban secuestrar en Tenango del Valle #MiedoMex pic.twitter.com/gMfxEQhCg4 — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) July 6, 2022

Posteriormente, algunas personas que se encontraban en el lugar ayudan al joven y lo esconden en un local cercano: “¡Métanlo! ¡Métanlo! Bajen la cortina”.

Ante los hechos, autoridades municipales arribaron al sitio alrededor de las 14:30 horas para atender a la persona involucrada, misma que presentaba algunos golpes, por lo que también fue atendida por personal de la Coordinación de Protección Civil municipal.

El joven refirió a las autoridades haber sido abordado por tres hombres, quienes intentaron subirlo a un vehículo, cuando se encontraba cerca de un establecimiento a bordo de su motocicleta.

La víctima dijo no identificar ni conocer a los presuntos secuestradores, los cuales lograron escapar. Asimismo, al sitio llegó el padre del joven, a quien le fue entregada la motocicleta y se le brindó la orientación correspondiente para iniciar su denuncia. No obstante, las autoridades señalaron que hasta el momento el afectado no ha presentado su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.