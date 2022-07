México presenta denuncia ante la ONU contra Vulcan Materials por caso Calica en QRoo

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de México presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company por el desastre ambiental al sur del país.

A través de su cuenta de Twitter, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que se interpuso la denuncia, misma que fue recibida por la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“El territorio es de los mexicanos, cuidarlo es nuestra responsabilidad. Venimos a defender la naturaleza y nuestra soberanía”, agregó.

Anteriormente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que su Gobierno planeaba denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas y tribunales internacionales a la empresa estadounidense Vulcan Materials Company.

Además, el pasado 16 de junio dijo que incluso haría una notificación a las bolsas de valores donde cotiza la empresa.

Esta mañana, el mandatario confirmó que María Luisa Albores se encontraba fuera del país presentando la denuncia correspondiente: “Nada más que tenemos que esperar a que regrese María Luisa [Albores González] porque está en la ONU precisamente presentando una denuncia por destrucción del territorio que se está haciendo del conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales. Es lo de Calica en Quintana Roo”.

El Jefe del Ejecutivo federal planeaba llevar a un acuerdo con Vulcan Materials Company que sigue extrayendo material en territorio mexicano, específicamente en Quintana Roo.

“Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está claro es que ya no permitimos la extracción de material. El único acuerdo es que lo que ya han extraído se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más. Y si no se llega a un acuerdo, a tribunales nacionales y extranjeros”, declaró en ese entonces.