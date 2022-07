Mohammad Barkindo, secretario general de la OPEP desde 2016, fallece a los 63 años

Por Chinedu Aside y Aya Batrawy

ABUYA, Nigeria, 6 de julio (AP).— El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha muerto, según anunciaron el miércoles las autoridades nigerianas. Apenas unas horas antes de su muerte se había reunido con el Presidente de Nigeria y habló en defensa de la industria energética, en medio de una creciente presión debido al cambio climático.

Mohammad Barkindo, de 63 años, murió el martes por la noche, según dijo a The Associated Press un vocero del Ministerio nigeriano de Petróleo. En un primer momento se desconocía la causa de su muerte. La OPEP, un cártel petrolero con sede en Viena, también confirmó el deceso del “apreciado líder” del ente.

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, passed away yesterday in his home country Nigeria. He was the much-loved leader of the OPEC Secretariat and his passing is a profound loss to the entire OPEC Family, the oil industry and the international community. pic.twitter.com/xYDQvhG0n2

Su fallecimiento tomó por sorpresa a los expertos del sector. Su segundo mandato al frente de la OPEP iba a terminar en tres semanas, el 31 de julio. Ocupaba el puesto desde hacía seis años, desde 2016.

Mele Kyari, director gerente de la Compañía Nacional Nigeriana (NNPC, por sus siglas en inglés), anunció en Twitter la muerte de Barkindo, que describió como “una gran pérdida para su familia inmediata, la NNPC, nuestro país Nigeria, la OPEP y la comunidad energética global”.

Dr Muhammad Sanusi Barkindo will be buried in his home town of Yola at 4pm today 6th July 2022. The Janaiza prayers will be offered at the Yola Central mosque by the Lamido of Adamawa’s palace. May Allah forgive him and have mercy upon him.

— Mele Kyari (@MKKyari) July 6, 2022