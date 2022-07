Los casos de viruela del mono se elevan a más de 6 mil en 58 países, alerta la OMS

Madrid, 6 de julio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elevado a más de seis mil los casos de viruela del mono en 58 países y ha pedido acabar con el estigma que rodea a la enfermedad.

En este sentido, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha recordado que están trabajando con los países para coordinar el reparto de vacunas contra esta enfermedad, si bien ha lamentado que todavía sean “escasas”.

"On #monkeypox, I continue to be concerned by the scale and spread of the virus. Across the world, there has now been more than 6,000 cases recorded in 58 countries"-@DrTedros

