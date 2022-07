Los Pumas reprograman fecha del duelo contra el Puebla por invitación del Barcelona

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 6 de julio (ASMéxico).- Los Pumas de la UNAM tienen claro un objetivo, la internacionalización del club y por ello, han aceptado la invitación del FC Barcelona para jugar el Joan Gamper.

El club del Pedregal aceptó la invitación para el duelo que se llevará a cabo el 7 de agosto en suelo ibérico a pesar de que tenia compromiso de Liga Mx ese mismo día contra Puebla.

La directiva auriazul consultó a su similar del Puebla y a la Liga Mx para un cambio de fecha y ambas dieron luz verde para reprogramar el partido. Por ello, los Pumas agradecieron a través de sus redes sociales a la Franja y compartieron una foto del Nou Camp.

LATEST NEWS | Pumas and Montpellier to face @FCBarcelona and @FCBFemeni in the Trofeu Joan Gamper 🏆

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2022