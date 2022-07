“No pueden matar impunemente”: Zaldívar propone penas más duras contra feminicidas

Zaldívar destacó que no es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir, y una reparación integral, y establece también, esta ley, la obligación de emitir un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, la cual contemplan hasta 90 años de prisión contra quien cometa este delito.

Al presentar la agenda legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio en el Senado, Zaldívar dijo que su propuesta de Ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral.

“No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas. Las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado, tenemos un compromiso con la gente, sobretodo con las niñas y las mujeres de México. Ojalá todas y todos estemos a la altura de este momento histórico y podamos sumar esfuerzos para dar un estado donde nuestras niñas y mujeres puedan salir a la calle sin miedo”, dijo durante la presentación.

De acuerdo con el Ministro, esta iniciativa tomó como ejemplo la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.

“Esta Ley Modelo sirve de inspiración para este proyecto que estamos sometiendo a su consideración y queremos decir algo muy importante: esta ley no se agota en el aspecto punitivo, sino que establece, primero, medidas de prevención; segundo, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral”, indicó.

Zaldívar destacó que no es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir, y una reparación integral, y establece también, esta ley, la obligación de emitir un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.

“La idea de este proyecto es reformar el Artículo 73, fracción XXI, inciso A, para agregar, a los delitos a que se refiere este artículo, aquellos delitos como secuestro, trata de personas, en los cuales, si bien son materia local, la Ley General establece el tipo y las sanciones que la Ley General establezca el tipo de feminicidio y las sanciones correspondientes. Obviamente, la investigación y los procesos serán a nivel local”, detalló el Ministro.

El Ministro mencionó que hizo llegar al Presidente este mismo proyecto para que también en la sede del Poder Ejecutivo se pueda valorar y ponderar si hacen suya esta iniciativa. DE la misma manera está disponible en la página de internet de la Suprema Corte para que toda la ciudadanía pueda conocerlo.

La propuesta también establece la obligación de emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios.

“En un asunto de tal gravedad que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas todos los poderes del Estado debemos de estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, no debe haber intereses personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente avanzar en revertir este mal que no podemos seguir tolerando”, señaló.

Los asesinatos de mujeres en México registraron en mayo récord histórico de 272 víctimas, un promedio de 8.7 muertes diarias, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con las 272 muertes de mujeres, mayo superó a agosto de 2021, que tenía el récord de víctimas con 271.

Los estados con más víctimas mujeres de homicidio doloso, la mayoría de 18 años o más, son Guanajuato (115;), Michoacán (121), Baja California (109), Estado de México (89) y Chihuahua (74).