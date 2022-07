“Sheinbaum persigue a mujeres que le estorbamos”: Cuevas; apela contra inhabilitación

La Alcaldesa, Sandra Cuevas, lamentó la forma de operar de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y que “se me pretenda sancionar por hacer mi trabajo, por haber cerrado el Deportivo Guelatao por 41 días para proteger la vida de los usuarios y de mis colaboradores”.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó el recurso de apelación por la sentencia emitida en su contra para destituirla de su cargo e inhabilitarla por un año en el servicio público por el cierre de 41 días del Deportivo Guelatao en 2021.

Al acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la Alcaldesa calificó su inhabilitación como una nueva embestida jurídica de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

“Esa es la forma de operar de la Jefa de Gobierno, esa es la forma en que persigue a las mujeres que le estorbamos y que no nos doblegamos ante ella, esa es la figura de una mujer presidenciable, persiguiendo a través de las instituciones”, sostuvo.

Apoyada por la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UnaCdMx), así como de diputadas locales y concejales de la Alianza Va por la Ciudad de México, se dijo lista para atender este nuevo proceso y jugada del Tribunal “uno de los brazos operadores de la Jefa de Gobierno que con una sentencia irrisoria, un cochinero jurídico, me pretende destituir como Alcaldesa”.

La Alcaldesa, Sandra Cuevas, lamentó la forma de operar de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y que “se me pretenda sancionar por hacer mi trabajo, por haber cerrado el Deportivo Guelatao por 41 días para proteger la vida de los usuarios y de mis colaboradores”.

Este, dijo, es un acto histórico, no había pasado jamás y “solo por hacer mi trabajo”.

Confió en que de la misma manera en que actúa el Tribunal y la Contraloría del Gobierno Central, actúe en contra de una Jefa de Gobierno, a quien responsabilizó de la muerte de 26 personas por la caída de la Línea 12 del Metro en la Alcaldía Tláhuac en 2021 y del deceso de 17 niños tras el derrumbe del Colegio Rebsamen en la Alcaldía Tlalpan en 2017.

“Primero debo hacer lo que corresponde y después, mucho después, agradar a una Jefa de Gobierno que no está de acuerdo en mi forma de gobernar, que no está de acuerdo con la oposición y que no sabe trabajar con una persona que es de un color distinto”, indicó.

El recurso de inconformidad será analizado en una segunda instancia que con posterioridad hará el anuncio de su decisión que puede ir en el sentido de confirmación de la sentencia, modificación o revocación.

Sandra Cuevas estuvo acompañada de los Alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada; Tlalpan, Alfa González y de Álvaro Obregón, Lía Limón. Esta última aseguró que a quien deberían perseguir es al Alcalde anterior, Néstor a Núñez, “por el cochinero que entregó en el Deportivo Guelatao”.

Por su parte, Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez refrendó su apoyo a la Alcaldesa de Cuauhtémoc y dejó en claro que “la Alcaldesa sigue en el cargo, esta es una apelación a la primera instancia, la Alcaldesa no se va hasta que no tengamos resolución firme, tenemos Alcaldesa para rato”.

Alfa González, Alcaldesa de Tlalpan, expresó su solidaridad a Sandra Cuevas como Alcaldesa de Cuauhtémoc ante lo que calificó como un proceso ridículo. “Es político porque Morena no ha podido superar que perdió más de la mitad de la Ciudad y que no podrán superar que en el 2024 van a perder la Ciudad de México por su incompetencia”.