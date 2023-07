La ONU registra el número más alto de “violaciones graves” contra niños en conflictos

Por Edith M. Lederer

Naciones Unidas, 6 de julio (AP).— Los niños fueron los que sufrieron el mayor número de “violaciones graves” en conflictos verificados por las Naciones Unidas en 2022, siendo los enfrentamientos entre israelíes y palestinos y en el Congo y Somalia los que pusieron en peligro a más jóvenes, dijo el miércoles la UNICEF.

La agencia de la ONU para la infancia también expresó su especial preocupación por la situación de los niños en Haití, Nigeria, Etiopía, Mozambique y Ucrania, donde Rusia ha sido incluida en la lista negra del organismo mundial.

Las “graves violaciones” incluyen el reclutamiento de niños por parte de combatientes y su utilización para asesinar y lesionar gente, así como en actos de violencia sexual, secuestros y ataques a escuelas y hospitales.

Omar Abdi, subdirector ejecutivo de la UNICEF, declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que las más de 27 mil violaciones graves, frente a las 24 mil del año anterior, constituyen el mayor número verificado por las Naciones Unidas desde que comenzaron a elaborar sus informes de seguimiento en 2005. El número de situaciones de conflicto “preocupantes” también fue el más alto: 26.

🎥We have received the SG report on children & armed conflict, w/ deep disappointment w/ suffering of #children around the world & dismissiveness of suffering of our children. Lives of #Palestinian children seem not to matter; (Cont.) @UN @UKUN_NewYork @UNICEF @antonioguterres pic.twitter.com/YPMUdoxYcW

— State of Palestine (@Palestine_UN) July 6, 2023