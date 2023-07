“No tengo cola que me pisen ni he brincado a otro lado para purificarme”: Paredes

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Pese a las críticas al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de las renuncias recientes de más de 100 militantes, la Senadora Beatriz Paredes dijo estar orgullosa de su militancia priista y deslindó la crisis que atraviesa el partido de su aspiración por representar al Frente Amplio por México y ser la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD en 2024.

La exgobernadora de Tlaxcala forma parte del grupo de militantes que ha exigido la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente del PRI, entre otras cosas, por la falta de resultados electorales, pues el tricolor pasó de gobernar en la mayoría de las entidades a liderar actualmente sólo Coahuila y Durango.

Pese a las críticas internas y el desprestigio con el que se asocia al PRI por tener entre sus fila a exgobernadores señalados por corrupción, Paredes Rangel descartó avergonzarse de su militancia porque, dijo, “no tiene cola que le pisen”.

“A pesar de las dificultades, a pesar de que de repente se presume que cualquier aspirante que tenga una militancia política de la cual no se avergüenza, porque no tengo cola que me pisen, seguimos adelante en este proceso sin renunciar ni ocultar, ni disfrazar mi biografía. Yo no he brincado de un lado a otro para pretender purificarme. Con mi historia política he salido adelante levantando la cara y mirando de frente. Es lo que aporto: una historia, una biografía de congurencia, honradez y convicción en favor de México”, expuso.