Castañeda (MC) abre las puertas a Xóchitl; Dante Delgado revira: con esa alianza NO

El partido fundado por Dante Delgado, que ha rechazado una y otra vez desde 2021 sumarse a la alianza Va por México, se convirtió en automático en la tercera fuerza al no contender este junio por la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, y porque el PRI perdió su bastión mexiquense.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano abrió por primera vez en cinco años las puertas a formar parte de la alianza opositora si es de la mano de la Senadora Xóchitl Gálvez, una de las favoritas de Va por México en las encuestas, pero otra parte de su dirigencia aseguró que nunca harían alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ahora mismo es uno de los principales integrantes de ese bloque.

“Estoy seguro que Movimiento Ciudadano, y yo en lo personal, esta es una posición más bien personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene”, dijo.”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de senadores de MC, en el programa “Tela de Juicio” en Radiorama de Occidente.

Celebro la disposición que a título personal expresó @ClementeCH, para sumar esfuerzos de cara al 2024. En @AccionNacional siempre estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales que buscan un Cambio Positivo para México. — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 6, 2023

Ante esta declaración, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló en Twitter: “Celebro la disposición que a título personal expresó Clemente Castañeda, para sumar esfuerzos de cara al 2024. En el PAN siempre estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales que buscan un Cambio Positivo para México”.

Sin embargo, el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, fue más cortante. “En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, dijo.

En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate.

Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina.

Y con el TITANIC de la Alianza tampoco. — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 6, 2023

La posición de Delgado es la que ha mantenido luego de 2018 MC, ya que tanto en las elecciones intermedias de 2021 como en 2022 fueron en solitario, sin sumarse a la alianza del PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2023, el partido naranja prefirió no participar en las contiendas del Estado de México y de Coahuila.

El partido fundado por Dante Delgado se convirtió en automático en la tercera fuerza al no contender este junio por la gubernatura del Estado de México ni Coahuila, y porque el PRI perdió su bastión mexiquense. Gobierna en dos entidades, Nuevo León y Jalisco, y cuenta con 39 legisladores federales: 27 diputados, entre ellos Jorge Álvarez y Salomón Chertorivski; y 12 senadores como Clemente Castañeda, Dante Delgado, Patricia Mercado y Juan Zepeda.

En las primeras encuestas de presidenciables, solo entre figuras de Movimiento Ciudadano, lideran el Alcalde Luis Donaldo Colosio, y los gobernadores Enrique Alfaro y Samuel García, cuyas gestiones en Jalisco y Nuevo León no han estado exentas de señalamientos. Ninguno se encuentra en el padrón de militantes, conformado por más de 380 mil ciudadanos hasta junio de este año.

MC AGUARDA ANTE 2024

Movimiento Ciudadano es el único partido que no ha presentado la ruta de su proceso interno rumbo a la Presidencia en 2024. Bajo el argumento de no violar la ley electoral, sin prisas, como si no fuera su prioridad, sus integrantes definirán a su aspirante en la Convención Nacional Democrática hasta la primera semana de diciembre, ya iniciado el periodo de precampaña.

Sus principales cuadros no gozan de total aprobación ciudadana y, dado que sus estatutos lo permiten, ni siquiera son militantes. El mejor posicionado entre los emecistas, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, no ha despegado entre el resto de presidenciables y su interés es reelegirse en la capital neolonesa. Ante este escenario, incluso contemplan a un posible candidato de la sociedad civil.

“La trampa no es ventaja y vamos a competir en los tiempos legales”, dijo en entrevista el coordinador de diputados emecista, Jorge Álvarez Máynez, quien denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, y también lo hará contra Va por México.

Ambos bloques, el 11 y 26 de junio respectivamente, expusieron sus métodos de selección de quienes en un futuro serán los precandidatos a la Presidencia de la República. Los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez… han comenzado recorridos por el país o están siendo promocionados en bardas, espectaculares, redes sociales y encuestas.

–Con información de Dulce Olvera.